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رياضة
بعد إعلان قائمة البرتغال المشاركة بالمونديال... كيف علّق رونالدو؟
Lebanon 24
11-11-2022
|
14:00
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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد على إعلان قائمة منتخب بلاده التي تستعد للمشاركة بمنافسات مونديال قطر 2022 المقرر إقامته خلال الفترة من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون الاول.
وأعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني للبرتغال، قائمة منتخب بلاده قبل انطلاق المسابقة بـ10 أيام، والتي شهدت تواجد كريستيانو رونالدو على رأس المدعويين للمشاركة بالبطولة.
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وكتب كريستيانو، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "مرة أخرى مستعدون لرفع اسم البرتغال عاليا، هناك 26 اسما في قائمة السيد فرناندو سانتوس، لكننا جميعا مدعوون لتمثيل البرتغال".
وستكون مشاركة رونالدو بكأس العالم الخامسة له بالبطولة الأكبر بعالم كرة القدم، بعدما شارك في نسخ 2006، 2010، 2014 و2018، وقد تكون نسخة 2022 الأخيرة له بمشواره الدولي.
(روسيا اليوم)
رياضة
كأس العالم2022
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