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رياضة

مفاجآت بالجملة في قائمة إسبانيا بالمونديال.. اليكم من حضر ومن غاب!

Lebanon 24
11-11-2022 | 07:17
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أعلن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، ظهر اليوم الجمعة بشكل رسمي، قائمة الماتادور التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وضمت 26 اسمًا.
 
وشهدت القائمة مفاجآت بانضمام سيرجيو بوسكيتس، وأنسو فاتي، ثنائي برشلونة، وماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد.
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بينما لم تشهد اختيارات إنريكي سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، ودافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، رغم أنهما كانا ضمن القائمة الأولية.
 
 
ويلعب منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022، التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان، وكوستاريكا، وألمانيا.
 
 
ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا أولى مبارياته في المونديال ضد كوستاريكا يوم 23 تشرين الجاري.
 
 
ويبحث منتخب إسبانيا عن لقبه الثاني في كأس العالم، بعد أن توج بنسخة 2010.
 
 
 
قائمة إسبانيا لكأس العالم
 
 
حراسة المرمى: أوناي سيمون، روبرت سانشيز، دافيد رايا.
 
 
خط الدفاع: دانيال كارفاخال، سيزار أزبلكويتا، إريك جارسيا، هوجو جويامون، باو توريس، إيمريك لابورت، جوردي ألبا، خوسيه جايا.
 
 
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، رودريجو، جافي، كارلوس سولير، ماركوس يورينتي، بيدري جونزاليس، كوكي.
 
 
خط الهجوم: فيران توريس، نيكو ويليامز، جيرمي بينو، ألفارو موراتا، ماركو أسينسيو، بابلو سارابيا، داني ألمو، أنسو فاتي
 
المصدر: يلا كورة

رياضة

كأس العالم2022

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