تحذيرات لمشجعي اللعبة.. مشاهدة كأس العالم قد تجعلك تخسر وظيفتك!

تعني بطولة كأس العالم الكثير من المتعة لمشجعي كرة القدم في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، لكن الأمر ليس كذلك أبدًا بالنسبة لأصحاب العمل.



وفي هذا الاطار، كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن وجود تحذيرات لمشجعي اللعبة في إنجلترا، من ادعاء المرض والغياب عن الحضور لمشاهدة مباريات المونديال.

Advertisement



ووفقا لاستطلاع حديث شمل مشاركة 2000 شخص، تبين أن شخصاً واحداً من بين كل ثلاثة بريطانيين، يخطط لادعاء الشعور بالمرض لمتابعة المباريات.





وأوضحت الصحيفة أن خبراء قانون العمل من شركة "Richard Nelson LLP" حثوا الناس على التواصل مع رؤسائهم للوصول إلى حل وسط، بدلًا من المخاطرة بوظائفهم.



وتقام أول مباراة لإنجلترا في كأس العالم ضد إيران في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت لندن، وهذا يعني أن الملايين من القوة العاملة في المملكة المتحدة البالغ عددهم 33 مليونًا لن يتمكنوا من مشاهدتها، ولو تهرب ثلث العمال بالمرض، فهذا يعني أن 11 مليون معجب قد يتهربون من وظائفهم لمشاهدة الأسود الثلاثة.



جدير بالذكر أن إنجلترا تقع في المجموعة الثانية التي تضم كل من ويلز والولايات المتحدة الأميركية وإيران، وتبدأ مشاركاتها في يوم 21 تشرين الثاني الجاري.

المصدر: جول