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رياضة

ميسي يتصدّر قائمة الأرجنتين لكأس العالم 2022

Lebanon 24
11-11-2022 | 10:50
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أعلن المدير الفني ليونيل سكالوني قائمة الأرجنتين المشاركة في كأس العالم قطر 2022، بقيادة ليونيل ميسي.

وشهدت القائمة استدعاء باولو ديبالا مهاجم روما والذي يتعافى من الإصابة، وتم استبعاد لو سيلسيو للإصابة. 
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وتقع الأرجنتين في مجموعة تضم منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.


قائمة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 
 
 حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، رولي (فياريال)، أرماني (ريفر بليت).

خط الدفاع: مولينا (أتلتيكو مدريد)، مونتيل (إشبيلية)، كريستيان روميرو (توتنهام)، جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، ماركوس أكونيا (إشبيلية)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون)، خوان فويث (فياريال).
 
خط الوسط: رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد)، لياندرو باريديس (يوفنتوس)، أليكسيس ماك اليستير (برايتون)، رودريجز (ريال بيتيس)، إينزو فرنانديز (بنفيكا)، بالاسيوس (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا (يوفنتوس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، باولو ديبالا (روما)، خواكين كوريا (إنتر ميلان)، نيكولاس جونزاليس (فالنسيا)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).
 
المصدر:bein sports

رياضة

كأس العالم2022

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