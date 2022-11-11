ميسي يتصدّر قائمة الأرجنتين لكأس العالم 2022

Advertisement

أعلن المدير الفني ليونيل سكالوني قائمة الأرجنتين المشاركة في كأس العالم قطر 2022، بقيادة ليونيل ميسي.وشهدت القائمة استدعاء باولو ديبالا مهاجم روما والذي يتعافى من الإصابة، وتم استبعاد لو سيلسيو للإصابة.وتقع الأرجنتين في مجموعة تضم منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.