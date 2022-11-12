نجم برشلونة يكشفُ عن المنتخب الذي يتمنى فوزه بكأس العالم

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وانضم بيدري إلى القائمة النهائية التي أعلنها لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استعدادا للسفر إلى قطر.وقال بيدري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أرى أن البرازيل والأرجنتين مرشحان لحصد اللقب.. أعتقد أن ليو يستحق الفوز بالمونديال".وأضاف: "آمل أن نفوز باللقب، لكن إذا لم تفز إسبانيا بالبطولة، أتمنى أن يفوز بها ميسي مع منتخب الأرجنتين".وأتم: "أحلم باللعب في النهائي. أود أن تكون المباراة ضد الأرجنتين مع ميسي، أو ضد هولندا مع فرينكي دي يونج".يشار إلى أن القائمة شهدت عودة أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، لمنتخب بلاده لأول مرة منذ تشرين أول 2020.في المقابل، يعد دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، أبرز المستبعدين، بالإضافة لنجم باريس سان جيرمان المخضرم، سيرجيو راموس.