عن مسيرته بعد "مانشستر سيتي".. ماذا قال جوارديولا؟

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يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه من الصعب إيجاد فريق لتدريبه أفضل من مانشستر سيتي، في الوقت الذي يخوض فيه حاليًا موسمه الأخير في تعاقده مع الفريق الإنجليزي.وتوج جوارديولا بـ9 ألقاب كبرى مع مانشستر سيتي، من بينها 4 ألقاب في البريميرليج، منذ تولي المهمة عام 2016، وبنهاية الموسم الجاري ستكون فترة ولايته مع السيتي، أطول من تلك التي قضاها رفقة برشلونة وبايرن ميونخ مجتمعين.وقال جوارديولا، بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "هل سأبقى في مكان آخر لمدة 7 أعوام؟ لا، لا أعتقد ذلك، الأمر صعب أن أجد ما وجدته هنا كمدرب".وأضاف: "كي تكون مدربًا لفريق لفترة طويلة، فأنت بحاجة إلى الدعم، كما أن النتائج تساعد كثيرًا، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، في هذا العالم يتم إقالتك ونعرف ذلك جيدًا".وأتم: "في الأندية الكبرى، جزء من نجاح المدرب هو الرئيس، وخصوصًا المدير الرياضي والرئيس التنفيذي، هذا النجاح ينتقل إلى الإعلام والجماهير واللاعبين، هناك استقرار، ولذلك أرى أن ذلك لا يتواجد إلا في أندية قليلة للغاية".