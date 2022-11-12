مفاجأة من العيار الثقيل لبرنتفورد في أرض "السيتيزنز"

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حقق برنتفورد مفاجأة من العيار الثقيل بعودته ظافرا من أرض مانشستر سيتي 2-1 في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم حارما منافسه من اعتلاء الصدارة ولو موقتا.وتجمد رصيد "السيتيزنز" عند 32 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلعب لاحقا في ضيافة ولفرهامبتون.وهي ثاني نتيجة كبيرة لبرنتفورد هذا الموسم بعد أن ألحق خسارة قاسية على أرضه ضد مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الثانية.وكان نجم اللقاء هداف برنتفورد إيفان توني الذي لم يختاره مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت في التشكيلة الرسمية المشاركة في مونديال قطر على الرغم من تألقه اللافت هذا الموسم، وذلك بتسجيله هدفي المباراة.ودخل مانشستر سيتي اللقاء بسجل مثالي على أرضه هذا الموسم محليا بعد فوزه في مبارياته السبع منذ مطلع الموسم الحالي، لكن برنتفورد وضع حدا لهذه السلسلة.والخسارة هي الأولى أيضا لسيتي منذ سقوطه أمام ليفربول صفر-1 في 16 أكتوبر، حقق بعدها الفوز الفوز في مباريات الثلاث الأخيرة على برايتون 3-1 وليستر سيتي 1-صفر وفولهام 2-1 في الدوري كما أخرج تشلسي من كأس الرابطة بالفوز عليه 2-صفر الأربعاء الماضي.وعاد هداف مانشستر سيتي النروجي أرلينغ هلاند إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد تشلسي في كأس الرابطة (2-صفر) منتصف الأسبوع يعاونه على الأطراف كل من فيل فودن والبرتغالي برناردو سيلفا.واللقاء كان الثالث بين الفريقين وقد حقق برنتفورد فوزه الأول بعد خسارتين.بدأ برنتفورد المباراة بقوة وكان ندا عنيدا لأصحاب الأرض ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة هدافه إيفان توني الذي استثمر كرة عرضية ليتابعها برأسه داخل الشباك رغم تدخل المدافع الإسباني الدولي إيميريك لابورت.وجد سيتي صعوبة في اختراق دفاع برنتفورد المنظم ولم يسدد باتجاه المرمى للمرة الأولى سوى في الدقيقة 39 بواسطة فودن لكن الحارس الإسباني دافيد رايا تصدى لمحاولته ببراعة.بيد أن رايا وقف عاجزا عندما أطلق فودن كرة قوية بيسراه على الطاير لتعانق شباكه (45+1).وضغط مانشستر سيتي مطلع الشوط، لكنه لم ينجح في تهديد مرمى برنتفورد الذي كاد يتقدم مجددا لولا تدخل لابورت في اللحظة الأخيرة لابعاد كرة عرضية كادت تصل إلى توني المتربص أمام المرمى (65).ورمى سيتي بثقله أواخر المباراة وأشرك مدربه الإسباني بيب غوارديولا مهاجمه الأرجنتيني الشاب خوليان الفاريس في محاولة لحسم النتيجة لكن برنتفورد استغل هجمة مرتدة سريعة وسط ضغط سيتي ليستغل توني كرة عرضية متقنة من جوشوا دا سيلفا ويتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك ((90+8) وسط صدمة داخل ملعب الاتحاد. ورفع توني رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.