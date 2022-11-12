اتفاق بين برشلونة وأوروجواي بشأن أراوخو

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أعلن المنتخب الأوروجوائي قائمته المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وقد ضمت اسم رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، رغم عدم تعافيه من الإصابة.وتعرض أراوخو (23 عاما) لإصابة قوية في الفخذ، في أيلول الماضي، أثناء تواجده مع منتخب بلاده.وقرر أراوخو وقتها الخضوع لعملية جراحية، بدلا من تلقي العلاج، وذلك خوفا من تكرار الإصابة، الأمر الذي أحاط مشاركته في كأس العالم بالشكوك.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة والاتحاد الأوروجوائي لكرة القدم، اتفقا على أن أراوخو لن يلعب أي مباريات في مراحل المجموعات في مونديال قطر.وأضافت الصحيفة أن المدافع الشاب لن يشارك إلا في حالة تخطي أوروجواي مرحلة المجموعات والوصول للأدوار الإقصائية.وأوضحت أن تلك الخطوة من شأنها أن تمنح أراوخو مزيدا من الوقت للتعافي تماما وتقليل خطر تفاقم الإصابة.وتلعب أوروجواي في مجموعة تضم منتخبات البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.