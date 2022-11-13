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رياضة

مُجسم كأس العالم يحط رحاله في دولة قطر (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2022 | 05:00
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وصل مُجسم كأس العالم لكرة القدم إلى الأراضي القطرية، صباح اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء مُجسم الكأس من جولته العالمية التي زار فيها بلدان بمختلف القارات.
 
وتستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، المُحددة انطلاقها يوم الأحد المقبل 20 تشرين الثاني الجاري.
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ووصل مُجسم الكأس على متن طائرة مُخصصة، بعد جولة عالمية بدأت من كوريا الجنوبية، مرورًا باليابان وأستراليا، قبل أن يتنقل المُجسم بين دول وبلدان مختلفة، فيما كانت محطته الأخيرة في المملكة العربية السعودية، التي احتضنت الكأس خلال اليومين الماضيين، قبل أن يصل المُجسم اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة.


وقاد نجوم عالميون في كرة القدم مُجسم الكأس في جولته العالمية، التي شملت 51 دولة، على مدار الأشهر الثلاث الماضية، وسط تفاعل كبير من الجماهير في الدول التي وصلتها الكأس.
 
وكانت جولة مجسم كأس العالم انطلقت تحت عنوان "سلط الضوء على أحلامك"، بحضور مبدعين ونجوم في كرة القدم ومشاهير بعالم السوشال ميديا، ونجوم في الفن، وغيرهم.
وعرفت جولة مجسم كأس العالم إجراءات أمنية مُشددة، وسلسلة فحوصات، وتوقيع استمارات من قِبل أمن الدول التي وصلتها الكأس، خوفًا من أي محاولات لاستبدال المُجسم أو سرقته.
وبعد انتهاء الإجراءات والبروتوكولات الخاصة بوصول مُجسم كأس العالم إلى أرض قطر، سيُنقل المُجسم إلى أكاديمية "أسباير" في العاصمة القطرية الدوحة، لمنح الجماهير فرصة الاقتراب من الكأس والتقاط الصور التذكارية.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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