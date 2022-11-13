أرتيتا يتمنى ألا يعطل كأس العالم موسم أرسنال الرائع

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يأمل، ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، في ألا يؤثر التوقف بسبب كأس العالم على زخم أرسنال بعد أن وسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه (2-0) على ولفرهامبتون واندرارز.وسجل القائد، مارتن أوديجارد، هدفي أرسنال في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي خسر على أرضه من برنتفورد.وسيتوقف الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأحد، بسبب إقامة كأس العالم في قطر بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول.وقال أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أتمنى التوفيق للمشاركين في كأس العالم وأن يعتنوا بأنفسهم ويستمتعوا بالبطولة لأنه لا يوجد أفضل من تمثيل بلادك".