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رياضة

أرتيتا يتمنى ألا يعطل كأس العالم موسم أرسنال الرائع

Lebanon 24
13-11-2022 | 11:00
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يأمل، ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، في ألا يؤثر التوقف بسبب كأس العالم على زخم أرسنال بعد أن وسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه (2-0) على ولفرهامبتون واندرارز.

وسجل القائد، مارتن أوديجارد، هدفي أرسنال في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي خسر على أرضه من برنتفورد.
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وسيتوقف الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأحد، بسبب إقامة كأس العالم في قطر بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول.

وقال أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أتمنى التوفيق للمشاركين في كأس العالم وأن يعتنوا بأنفسهم ويستمتعوا بالبطولة لأنه لا يوجد أفضل من تمثيل بلادك".
 
وأضاف المدرب الإسباني: "لا أعرف إن كان كأس العالم سيعطل مسيرة أرسنال المزدهرة، أتمنى الأفضل، عندما يعود الجميع سنقيم موقفنا ونستأنف العمل".
ورغم المخاوف من فترة التوقف وسط الموسم أشار أرتيتا إلى أنها فرصة للتفكير والاستعداد للنصف الثاني من الموسم.

ويعود أرسنال للدوري باستضافة وست هام يونايتد يوم 26 كانون الأول. 
 
(سكاي نيوز عربية) 
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