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رياضة

أمين حارث يتعرض لإصإبة خطيرة قد تبعده عن المونديال!

Lebanon 24
14-11-2022 | 05:00
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تعرَّض المغربي أمين حارث، لإصابة في مباراة فريقه مارسيليا أمام موناكو ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز رفاق نجم "أسود الأطلس" بنتيجة 3-2، قبل أقل من أسبوع على بداية مونديال كأس العالم قطر 2022.
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وتعرَّض حارث لتدخل قوي على مستوى الركبة إثر احتكاكه مع أحد مدافعي موناكو، بعد مرور حوالي ساعة من اللعب، ما جعله يسقط على أرضية الميدان عاجزًا عن النهوض مجددًا، في ضربة قوية للاعب جعلته لا يقدر على المشي ويغادر الميدان على النقالة، وسط حسرة كبيرة على وجهه وعلى وجوه زملائه في الفريق.


ومن المتوقع أن يخضع حارث لفحوص طبية معمقة من أجل تحديد نوعية إصابته وفترة غيابه عن الملاعب، وفي حال إن كانت الأمور على ما يرام، فسيلتحق بمعسكر "أسود الأطلس" بالدوحة، أمّا إذا حدث العكس؛ فإن اللاعب سيخرج من مخططات وليد الركراكي، مدرب المغرب، وسيضطر لتعويضه بلاعب آخر.
ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخه، وسيخوض منافسات البطولة من المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا، ويستهل مشواره بمواجهة المنتخب الكرواتي يوم 23 تشرين الثاني الجاري بملعب "البيت".
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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