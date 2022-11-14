قبل الذهاب لقطر لخوض المونديال.. منتخب البرازيل يعسكر بإيطاليا

يستعد المنتخب البرازيلي لخوض معسكر جديد في إيطاليا، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدًا للمشاركة في منافسات مونديال قطر 2022.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا" وصول الطاقم الفني للمنتخب البرازيلي إلى جانب رئيس الاتحاد وثلاثة لاعبين محليين إلى إيطاليا بالفعل، بانتظار وصول بقية اللاعبين للدخول في معسكر مغلق يمتد لأيام قبل السفر إلى قطر يوم السبت المقبل.

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وحضر أدينور تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، وطاقمه المساعد في مركز تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي بمدينة تورينو، بعد رحلة استغرقت 11 ساعة كاملة.



وظهر اللاعبون ويفرتون دا سيلفا وإيفرتون ريبيرو وبيدرو مع مدرب المنتخب في إيطاليا، بعد موافقة أنديتهم على انضمامهم إلى المعسكر وإعفائهم من المشاركة في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي.





ومن المنتظر وصول بقية اللاعبين إلى المعسكر في تورينو اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من المشاركة في منافسات الدوريات الأوروبية، بانتظار انضمام المخضرم داني ألفيس المحترف في الدوري المكسيكي في اليوم ذاته.

ويخوض المنتخب البرازيلي، حامل الرقم القياسي بخمسة ألقاب، منافسات المونديال من المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون، ويفتتح مبارياته في البطولة بمواجهة صربيا في 24 تشرين الثاني الجاري.

المصدر: win win