رسمياً.. قائمة منتخب إيران النهائية في كأس العالم 2022

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني، القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد أقل من أسبوع من انطلاق البطولة.



وتقدم مهاجم بورتو البرتغالي مهدي طارمي، قائمة كيروش التي ضمّت 25 لاعبًا، بالإضافة إلى ساردار أزمون نجم باير ليفركوزن الألماني، وعلي رضا جهانبخش مهاجم فينورد الهولندي، وأحمد نور الله لاعب وسط نادي شباب الأهلي.

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وحسب مصادر إعلامية إيرانية، فإن كيروش كان ينوي عقد مؤتمر صحفي من أجل إعلان أسماء اللاعبين المشاركين؛ لكنه تراجع عن ذلك في آخر لحظة، وقرر أن يكون إعلان القائمة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإيراني لكرة القدم.





من جهة أخرى، نقلت تقارير صحفية، أن استدعاء كيروش لمهاجم ليفركوزن أزمون قد يُدخِله في بعض المشكلات مع الاتحاد الذي كان يعارض فكرة استدعاء اللاعب لأسباب لا تتعلق بالجانب الرياضي.





ويخوض المنتخب الإيراني نهائيات كأس العالم 2022 من المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وويلز، على أن يستهل البطولة بمواجهة المنتخب الإنجليزي يوم 21 تشرين الثاني الجاري بملعب "خليفة الدولي". وحسب مصادر إعلامية إيرانية، فإن كيروش كان ينوي عقد مؤتمر صحفي من أجل إعلان أسماء اللاعبين المشاركين؛ لكنه تراجع عن ذلك في آخر لحظة، وقرر أن يكون إعلان القائمة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإيراني لكرة القدم.من جهة أخرى، نقلت تقارير صحفية، أن استدعاء كيروش لمهاجم ليفركوزن أزمون قد يُدخِله في بعض المشكلات مع الاتحاد الذي كان يعارض فكرة استدعاء اللاعب لأسباب لا تتعلق بالجانب الرياضي.ويخوض المنتخب الإيراني نهائيات كأس العالم 2022 من المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وويلز، على أن يستهل البطولة بمواجهة المنتخب الإنجليزي يوم 21 تشرين الثاني الجاري بملعب "خليفة الدولي".



القائمة النهائية لمنتخب إيران لمونديال قطر



حراسة المرمى: علي رضا بيرانفانو، أمير عابد زاده، حسين حسيني، بايام نيازماند.

خط الدفاع: مجيد حسيني، حسين كنعاني، شجاع خليل زاده، مرتضى بوراليكانجي، صادغ محرمي، ميلاد محمدي، إحسان حاج صافي، رامين رضا إيان، أبو الفضل جلالي.

خط الوسط: سعيد عزة الله، علي كريمي، أحمد نور الله، روزبيه شيشمي، فاهيد ترابي، سمان غودوس.

خط الهجوم: علي رضا جهانبخش، علي غولي زاده، مهدي ترابي، ساردار أزمون، مهدي طارمي، كريم أنصاريفارد.

المصدر: كورة 11