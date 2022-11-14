Advertisement

رياضة

بعد اتهامه بالتهرب من الملكي.. بنزيما يخرج عن صمته قبل انطلاق كأس العالم

Lebanon 24
14-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1010401-638040014156610772.jpg
Doc-P-1010401-638040014156610772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرج كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن صمته بعدما وجهت ضده بعض الاتهامات بتعمد عدم المشاركة مع فريقه مؤخراً، بسبب كأس العالم 2022.
وكان كريم قد غاب عن آخر 4 مباريات لفريقه ريال مدريد، قبل فترة التوقف الدولي لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
Advertisement
 
وكان سببب غياب بنزيما، الذي أعلن عنه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الريال، هو شعور كريم بعدم الراحة في قدمه، وعدم القدرة على اللعب بشكل مثالي.
وبعض الجماهير اتهمت بنزيما بالتهرب حتى لا يتعرض للإصابة ويشارك مع فرنسا بكأس العالم .
وحول تلك الأزمة، قال كريم  لشبكة "أمازون برايم فيديو سبورت": "لقد شعرت بألم بسيط، ولم أكن بسببه قادرا على المشاركة بصورة تساعد فريقي".
وأضاف: "سأكون في حالة جيدة خلال نهائيات كأس العالم، سأكون جاهزا جسديا وذهنيا مع منتخب فرنسا بصورة جيدة".
 
 
وتابع: "ستكون هذه واحدة من أفضل الهدايا بالنسبة لي، ستكون كل مباراة بمثابة نهائي أخوضه في المونديال، لدينا منتخب قوي للغاية ، سنأخذ كل مباراة على حدة".


يذكر أن كريم بنزيما غاب عن كأس العالم 2018 في روسيا، والذي حققت لقبه فرنسا، بقرار تأديبي من ديديه ديشامب، مدرب الديوك.
 
المصدر: كورة 11

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:04 | 2022-11-15
02:00 | 2022-11-15
23:00 | 2022-11-14
16:00 | 2022-11-14
14:00 | 2022-11-14
14:00 | 2022-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website