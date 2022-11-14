بعد اتهامه بالتهرب من الملكي.. بنزيما يخرج عن صمته قبل انطلاق كأس العالم

خرج كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن صمته بعدما وجهت ضده بعض الاتهامات بتعمد عدم المشاركة مع فريقه مؤخراً، بسبب كأس العالم 2022.

وكان كريم قد غاب عن آخر 4 مباريات لفريقه ريال مدريد، قبل فترة التوقف الدولي لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

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وكان سببب غياب بنزيما، الذي أعلن عنه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الريال، هو شعور كريم بعدم الراحة في قدمه، وعدم القدرة على اللعب بشكل مثالي.

وبعض الجماهير اتهمت بنزيما بالتهرب حتى لا يتعرض للإصابة ويشارك مع فرنسا بكأس العالم .

وحول تلك الأزمة، قال كريم لشبكة "أمازون برايم فيديو سبورت": "لقد شعرت بألم بسيط، ولم أكن بسببه قادرا على المشاركة بصورة تساعد فريقي".

وأضاف: "سأكون في حالة جيدة خلال نهائيات كأس العالم، سأكون جاهزا جسديا وذهنيا مع منتخب فرنسا بصورة جيدة" .

وتابع: "ستكون هذه واحدة من أفضل الهدايا بالنسبة لي، ستكون كل مباراة بمثابة نهائي أخوضه في المونديال، لدينا منتخب قوي للغاية ، سنأخذ كل مباراة على حدة".





يذكر أن كريم بنزيما غاب عن كأس العالم 2018 في روسيا، والذي حققت لقبه فرنسا، بقرار تأديبي من ديديه ديشامب، مدرب الديوك.

المصدر: كورة 11