رونالدو يفتح النار على الجميع: شعرت بالخيانة في مانشستر.. ولا أحترم تين هاج!







ولم يحضر كريستيانو رونالدو الشهر الأول من الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد، مع أخبار رغبته في الرحيل، دون أن يتلقى أي عرض إلا من نادي الهلال السعودي، حسب تأكيدات شبكة "ذا أثليتك".

Advertisement

وشارك رونالدو أمام برايتون في الجولة الأولى كبديل ثم أساسيا أمام برينتفورد، قبل أن يتحول إلى لاعب بديل بعد ذلك.





ونشبت أزمة أخرى بين رونالدو والمدرب تين هاج بعد رفضه المشاركة بديلا في الدقائق الأخيرة أمام توتنام، ثم مغادرته الملعب قبل نهاية المباراة، ليتم استبعاده بعدها من قائمة مواجهة تشيلسي بسبب ذلك.



وقال رونالدو في حواره: "لقد شعرت بالخيانة في مانشستر يونايتد. شعرت بأن هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في النادي، ليس فقط الصيف الماضي وإنما العام الذي قبله".



واضاف: "لا أحترم إريك تين هاج لأنه لا يحترمني". فتح كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد النار على الجميع في النادي، خلال حوار تلفزيوني مع بيرس مورجان.ولم يحضر كريستيانو رونالدو الشهر الأول من الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد، مع أخبار رغبته في الرحيل، دون أن يتلقى أي عرض إلا من نادي الهلال السعودي، حسب تأكيدات شبكة "ذا أثليتك".وشارك رونالدو أمام برايتون في الجولة الأولى كبديل ثم أساسيا أمام برينتفورد، قبل أن يتحول إلى لاعب بديل بعد ذلك.ونشبت أزمة أخرى بين رونالدو والمدرب تين هاج بعد رفضه المشاركة بديلا في الدقائق الأخيرة أمام توتنام، ثم مغادرته الملعب قبل نهاية المباراة، ليتم استبعاده بعدها من قائمة مواجهة تشيلسي بسبب ذلك.وقال رونالدو في حواره: "لقد شعرت بالخيانة في مانشستر يونايتد. شعرت بأن هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في النادي، ليس فقط الصيف الماضي وإنما العام الذي قبله".واضاف: "لا أحترم إريك تين هاج لأنه لا يحترمني".

وتابع: "حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضا. المدير التنفيذي من بينهم".

وأكمل: "منذ مغادرة السير أليكس فيرجسون لم أر أي تطور في النادي، إنه يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه. إنه يعلم، الجميع يعلم. لم يتغير شيء منذ أن غادرت، حمام السباحة والجاكوزي وحتى الصالة الرياضية والأمور التقنية والطهاة الذين أقدرهم وأحبهم. كنت أعتقد أنني سأرى بنية تحتية وتقنيات جديدة ولكنني رأيت أشياء كنت أراها وأنا بعمر 21 أو 22 عاما".

ورأى رونالدو أن "الجماهير يجب أن تعرف الحقيقة"، مؤكداً أنه "يريد الأفضل للنادي. لهذا السبب أتيت إلى هنا لكن بعض الأشياء بالداخل التي لا تساعدنا في الوصول إلى المستوى الأعلى مثل سيتي وليفربول والآن أرسنال. لقد اتبعت قلبي، قال لي السير من المستحيل أن تأتي إلى مانشستر سيتي وقلت له حسنا وانتقلت إلى مانشستر".





وأكمل: "عليك أن تنهي كل شيء لتعيد البناء من جديد وإذا بدأوا بي فهذه ليست مشكلة بالنسبة لي. أنا أحب النادي والجماهير فهم دائما، لكن إذا أرادوا ذلك افعلها بشكل مختلف فعليهم تغيير أشياء كثيرة".

وقال عن المدرب رالف رانجنيك: "إذا لم تكن حتى مدربا، فكيف ستكون رئيسا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل".

وعن المهاجم السابق لـ "الشياطن الحمر" واين روني: "لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة، ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عال".

المصدر: في الجول