قبل أيام على انطلاقه.. إليكم البرنامج الكامل لكأس العالم 2022 في قطر

تنطلق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 كانون الأول، وسط صراع كبير بين عمالقة كرة القدم لإحراز اللقب الأخير بمشاركة 32 منتخباً، قبل أن يرتفع العدد إلى 48 بدءاً من النسخة المقبلة.
وفي ما يلي المجموعات:
* المجموعة الأولى:
قطر والإكوادور والسنغال وهولندا
* المجموعة الثانية:
إنكلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز
* المجموعة الثالثة:
الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا
* المجموعة الرابعة:
فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس
* المجموعة الخامسة:
إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان
* المجموعة السادسة:
بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا
* المجموعة السابعة:
البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون
* المجموعة الثامنة:
البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية
وفي ما يأتي برنامج المباريات الكامل (بتوقيت الدوحة):
دور المجموعات (بتوقيت الدوحة)
- الأحد 20 تشرين الثاني
19:00 قطر – الإكوادور (استاد البيت)
- الاثنين 21 تشرين الثاني
* المجموعة الأولى:
19:00 السنغال – هولندا (الثمامة)
* المجموعة الثانية:
16:00 إنكلترا – إيران (خليفة)
22:00 الولايات المتحدة – ويلز (أحمد بن علي)
– الثلاثاء 22 تشرين الثاني
* المجموعة الثالثة:
13:00 الأرجنتين – السعودية (لوسيل)
19:00 المكسيك – بولندا (974)
* المجموعة الرابعة:
16:00 الدنمارك – تونس (المدينة التعليمية)
22:00 فرنسا – أستراليا (الجنوب)
– الأربعاء 23 تشرين الثاني
* المجموعة الخامسة:
16:00 ألمانيا – اليابان (خليفة)
19:00 إسبانيا – كوستاريكا (الثمامة)
* المجموعة السادسة:
13:00 المغرب – كرواتيا (البيت)
22:00 بلجيكا – كندا (أحمد بن علي)
– الخميس 24 تشرين الثاني
* المجموعة السابعة:
13:00 سويسرا – الكاميرون (الجنوب)
22:00 البرازيل – صربيا (لوسيل)
* المجموعة الثامنة:
16:00 الأوروغواي – كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)
19:00 البرتغال – غانا (974)
– الجمعة 25 تشرين الثاني
* المجموعة الأولى:
16:00 قطر – السنغال (الثمامة)
19:00 هولندا – الإكوادور (خليفة)
* المجموعة الثانية:
13:00 ويلز – إيران (أحمد بن علي)
22:00 إنكلترا – الولايات المتحدة (البيت)
– السبت 26 تشرين الثاني
* المجموعة الثالثة:
16:00 بولندا – السعودية (المدينة التعليمية)
22:00 الأرجنتين – المكسيك (لوسيل)
* المجموعة الرابعة:
13:00 تونس – أستراليا (الجنوب)
19:00 فرنسا – الدنمارك (974)
– الأحد 27 تشرين الثاني
* المجموعة الخامسة:
13:00 اليابان – كوستاريكا (أحمد بن علي)
22:00 إسبانيا – ألمانيا (البيت)
* المجموعة السادسة:
16:00 بلجيكا – المغرب (الثمامة)
19:00 كرواتيا – كندا (خليفة)
– الاثنين 28 تشرين الثاني
* المجموعة السابعة:
13:00 الكاميرون – صربيا (الجنوب)
19:00 البرازيل – سويسرا (974)