قبل أيام على انطلاقه.. إليكم البرنامج الكامل لكأس العالم 2022 في قطر

تنطلق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 كانون الأول، وسط صراع كبير بين عمالقة كرة القدم لإحراز اللقب الأخير بمشاركة 32 منتخباً، قبل أن يرتفع العدد إلى 48 بدءاً من النسخة المقبلة.

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وفي ما يلي المجموعات:



* المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا



* المجموعة الثانية: إنكلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز



* المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا



* المجموعة الرابعة: فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس



* المجموعة الخامسة: إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان



* المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا



* المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون



* المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية



وفي ما يأتي برنامج المباريات الكامل (بتوقيت الدوحة):





دور المجموعات (بتوقيت الدوحة)



- الأحد 20 تشرين الثاني



19:00 قطر – الإكوادور (استاد البيت)



- الاثنين 21 تشرين الثاني



* المجموعة الأولى:



19:00 السنغال – هولندا (الثمامة)



* المجموعة الثانية:



16:00 إنكلترا – إيران (خليفة)



22:00 الولايات المتحدة – ويلز (أحمد بن علي)



– الثلاثاء 22 تشرين الثاني



* المجموعة الثالثة:



13:00 الأرجنتين – السعودية (لوسيل)



19:00 المكسيك – بولندا (974)



* المجموعة الرابعة:



16:00 الدنمارك – تونس (المدينة التعليمية)



22:00 فرنسا – أستراليا (الجنوب)



– الأربعاء 23 تشرين الثاني



* المجموعة الخامسة:



16:00 ألمانيا – اليابان (خليفة)



19:00 إسبانيا – كوستاريكا (الثمامة)



* المجموعة السادسة:



13:00 المغرب – كرواتيا (البيت)



22:00 بلجيكا – كندا (أحمد بن علي)



– الخميس 24 تشرين الثاني



* المجموعة السابعة:



13:00 سويسرا – الكاميرون (الجنوب)



22:00 البرازيل – صربيا (لوسيل)



* المجموعة الثامنة:



16:00 الأوروغواي – كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)



19:00 البرتغال – غانا (974)



– الجمعة 25 تشرين الثاني



* المجموعة الأولى:



16:00 قطر – السنغال (الثمامة)



19:00 هولندا – الإكوادور (خليفة)



* المجموعة الثانية:



13:00 ويلز – إيران (أحمد بن علي)



22:00 إنكلترا – الولايات المتحدة (البيت)



– السبت 26 تشرين الثاني



* المجموعة الثالثة:



16:00 بولندا – السعودية (المدينة التعليمية)



22:00 الأرجنتين – المكسيك (لوسيل)



* المجموعة الرابعة:



13:00 تونس – أستراليا (الجنوب)



19:00 فرنسا – الدنمارك (974)



– الأحد 27 تشرين الثاني



* المجموعة الخامسة:



13:00 اليابان – كوستاريكا (أحمد بن علي)



22:00 إسبانيا – ألمانيا (البيت)



* المجموعة السادسة:



16:00 بلجيكا – المغرب (الثمامة)



19:00 كرواتيا – كندا (خليفة)



– الاثنين 28 تشرين الثاني



* المجموعة السابعة:



13:00 الكاميرون – صربيا (الجنوب)



19:00 البرازيل – سويسرا (974) قطر والإكوادور والسنغال وهولنداإنكلترا وإيران والولايات المتحدة وويلزالأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندافرنسا وأستراليا والدنمارك وتونسإسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابانبلجيكا وكندا والمغرب وكرواتياالبرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرونالبرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبيةوفي ما يأتي برنامج المباريات الكامل (بتوقيت الدوحة):19:00 قطر – الإكوادور (استاد البيت)19:00 السنغال – هولندا (الثمامة)16:00 إنكلترا – إيران (خليفة)22:00 الولايات المتحدة – ويلز (أحمد بن علي)13:00 الأرجنتين – السعودية (لوسيل)19:00 المكسيك – بولندا (974)16:00 الدنمارك – تونس (المدينة التعليمية)22:00 فرنسا – أستراليا (الجنوب)16:00 ألمانيا – اليابان (خليفة)19:00 إسبانيا – كوستاريكا (الثمامة)13:00 المغرب – كرواتيا (البيت)22:00 بلجيكا – كندا (أحمد بن علي)13:00 سويسرا – الكاميرون (الجنوب)22:00 البرازيل – صربيا (لوسيل)16:00 الأوروغواي – كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)19:00 البرتغال – غانا (974)16:00 قطر – السنغال (الثمامة)19:00 هولندا – الإكوادور (خليفة)13:00 ويلز – إيران (أحمد بن علي)22:00 إنكلترا – الولايات المتحدة (البيت)16:00 بولندا – السعودية (المدينة التعليمية)22:00 الأرجنتين – المكسيك (لوسيل)13:00 تونس – أستراليا (الجنوب)19:00 فرنسا – الدنمارك (974)13:00 اليابان – كوستاريكا (أحمد بن علي)22:00 إسبانيا – ألمانيا (البيت)16:00 بلجيكا – المغرب (الثمامة)19:00 كرواتيا – كندا (خليفة)13:00 الكاميرون – صربيا (الجنوب)19:00 البرازيل – سويسرا (974)

* المجموعة الثامنة:



16:00 كوريا الجنوبية – غانا (المدينة التعليمية)



22:00 البرتغال – الأوروغواي (لوسيل)



الثلاثاء 29 تشرين الثاني



* المجموعة الأولى:



18:00 الإكوادور – السنغال (خليفة)



18:00 هولندا – قطر (البيت)



* المجموعة الثانية:



22:00 إيران – الولايات المتحدة (الثمامة)



22:00 ويلز – إنكلترا (أحمد بن علي)



– الأربعاء 30 تشرين الثاني



* المجموعة الثالثة:



22:00 بولندا – الأرجنتين (974)



22:00 السعودية – المكسيك (لوسيل)



* المجموعة الرابعة:



18:00 أستراليا – الدنمارك (الجنوب)



18:00 تونس – فرنسا (المدينة التعليمية)



– الخميس 1 كانون الأول



* المجموعة الخامسة:



22:00 اليابان – إسبانيا (خليفة)



22:00 كوستاريكا – ألمانيا (البيت)



* المجموعة السادسة:



18:00 كندا – المغرب (الثمامة)



18:00 كرواتيا – بلجيكا (أحمد بن علي)



– الجمعة 2 كانون الأول



* المجموعة السابعة:



22:00 صربيا – سويسرا (974)



22:00 الكاميرون – البرازيل (لوسيل)



* المجموعة الثامنة:



18:00 غانا – الأوروغواي (الجنوب)



18:00 كوريا الجنوبية – البرتغال (المدينة التعليمية)



دور الـ16:



– السبت 3 كانون الأول



المباراة 49 (18,00) بطل المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (خليفة)



المباراة 50 (22,00) بطل المجموعة الثالثة – وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)



– الأحد 4 كانون الأول



المباراة 52 (18,00) بطل المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)



المباراة 51 (22,00) بطل المجموعة الثانية – وصيف المجموعة الأولى (البيت)



– الاثنين 5 كانون الأول



المباراة 53 (18,00) بطل المجموعة الخامسة – وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)



المباراة 54 (22,00) بطل المجموعة السابعة – وصيف المجموعة الثامنة (974)



– الثلاثاء 6 كانون الأول



المباراة 55 (18,00) بطل المجموعة السادسة – وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)



المباراة 56 (22,00) بطل المجموعة الثامنة – وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)



ربع النهائي:



– الجمعة 9 كانون الأول



المباراة 58 (18,00) الفائز في المباراة 53 – الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)



المباراة 57 (22,00) الفائز في المباراة 49 – الفائز في المباراة 50 (لوسيل)



– السبت 10 كانون الأول



المباراة 60 (18,00) الفائز في المباراة 55 – الفائز في المباراة 56 (الثمامة)



المباراة 59 (22,00) الفائز في المباراة 51 – الفائز في المباراة 52 (البيت)



نصف النهائي:



– الثلاثاء 13 كانون الأول



المباراة 61 (22,00) الفائز في المباراة 57 – الفائز في المباراة 58 (لوسيل)



– الأربعاء 14 كانون الأول



المباراة 62 (22,00) الفائز في المباراة 59 – الفائز في المباراة 60 (البيت)



تحديد المركز الثالث:



السبت 17 كانون الأول



المباراة 63 (18,00) الخاسر في المباراة 61 – الخاسر في المباراة 62 (خليفة)



النهائي:



الأحد 18 كانون الأول



المباراة 64 (22,00) الفائز في المباراة 61 – الفائز في المباراة 62 (لوسيل).