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رياضة
سيدات "الجيش الملكي" المغربي يتوّجن بلقب دوري أبطال إفريقيا
Lebanon 24
14-11-2022
|
11:00
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نجحت سيدات فريق "الجيش الملكي" المغربي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذاك بعد تفوقهن على فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بأربعة أهداف دون مقابل، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما في ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.
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ودخلت لاعبات الجيش الملكي تاريخ القارة السمراء بحصولهن على لقب دوري الأبطال، وهو اللقب الأول للكرة النسوية المغربية قاريا في مختلف المسابقات.
ومباشرة بعد نهاية المباراة، صرحت البطلات في حديث للصحافة، أن حضور الجمهور وتشجيعه لهن كان وراء فوزهن باللقب، وأكدن أنهن سيواصلن بذل المزيد من الجهود للحفاظ على اللقب والحصول على ألقاب أخرى.
وهنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، نادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات.
وأعرب الملك عن أحر التهاني والتبريكات إلى كافة مكونات الجيش الملكي للسيدات، لاعبات ومدربين وتقنيين وإداريين ومحبين، بمناسبة فوز النادي بدوري أبطال إفريقيا للسيدات لسنة 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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