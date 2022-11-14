مشكلة تعيق انضمام نيمار لفريق البرازيل... ماذا حصل؟

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لم يتمكّن نجم "باريس سان جيرمان" الفرنسي، نيمار دا سيلفا، من الانضمام إلى معسكر منتخب البرازيل في تورينو الإيطالية، وذلك بعدما واجه مشكلة في الطائرة، وفقاً لتقارير إعلامية.وبحسب ما ذكرته شبكة "إي إس بي إن"، فإن نيمار كان سيغادر إلى تورينو برفقة زميله في الفريق ماركينيوس وكان من المتوقع انضمامه إلى البعثة اليوم، إلا أن الثنائي فشل في الانضمام الى معسكر الفريق بسبب مشكلة في الطائرة التي كانت ستنقلهما من فرنسا.وأدّى العطل في الطائرة إلى غياب الثنائي عن تدريبات منتخب البرازيل، على أن يلتحقا في وقت متأخر مساءاً ليشاركا في مران الثلاثاء، استعداداً لكأس العالم 2022.