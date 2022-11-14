Advertisement

رياضة

بعد تصريحاته الناريّة... "مانشستر يونايتد" يرد على رونالدو!

Lebanon 24
14-11-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1010651-638040492305496508.jpg
Doc-P-1010651-638040492305496508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما فتح البرتغالي كريستيانو رونالدو النار على "مانشستر يونايتد" في مقابلة مع الصحفي الشهير بيرس مورغان، أصدر النادي الإنجليزي بياناً معلناً أنه "سيدرس الردّ بعد توضيح الحقائق كاملة".


وأكّد "يونايتد" في البيان أن "التركيز سيظل منصباً على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم، واستمرار بناء الزخم والايمان والاتحاد بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:04 | 2022-11-15
02:00 | 2022-11-15
23:00 | 2022-11-14
14:00 | 2022-11-14
14:00 | 2022-11-14
11:00 | 2022-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website