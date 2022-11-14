بعد تصريحاته الناريّة... "مانشستر يونايتد" يرد على رونالدو!

بعدما فتح البرتغالي كريستيانو رونالدو النار على "مانشستر يونايتد" في مقابلة مع الصحفي الشهير بيرس مورغان، أصدر النادي الإنجليزي بياناً معلناً أنه "سيدرس الردّ بعد توضيح الحقائق كاملة".





وأكّد "يونايتد" في البيان أن "التركيز سيظل منصباً على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم، واستمرار بناء الزخم والايمان والاتحاد بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين".

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