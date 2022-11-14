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رياضة

ضربة قوية لنادي مرسيليا قبل مونديال 2022

Lebanon 24
14-11-2022 | 23:00
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تعرّض لاعب وسط نادي مرسيليا الفرنسي، أمين حارث لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، مما سيبعده عن نهائيات مونديال 2022.


وأعلن النادي المتوسطي، في بيان أن "أمين حارث الذي أصيب خلال مواجهة موناكو الأحد، يعاني من التواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى". ومن المحتمل أن تبعده الاصابة عن الملاعب لأشهر عدة.
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وتابع البيان: "تجرى له فحوص طبية لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته".


وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة، تاركاً مكانه لديميتري باييت، الذي بدا متأثراً برؤية زميله المغربي يتألم.


وكان حارث ضمن تشكيلة الـ26 لاعباً التي أعلنها الخميس المدرب الجديد وليد الركراكي من أجل خوض المونديال، حيث يلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا.

رياضة

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