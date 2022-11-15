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رياضة

لن يجني أموالاً من كأس العالم.. لاعب يتبرع بكل مكاسب المونديال لعلاج أطفال سيراليون

Lebanon 24
15-11-2022 | 08:00
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قرر أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد الإسباني، التبرع بكل الأموال التي سيكسبها في كأس العالم 2022 من أجل إخضاع 11 طفلًا في سيراليون لعمليات جراحية تساعدهم من أجل حياة أفضل وأكثر عدلًا.
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روديجر يرتبط بشكل وثيق بالدولة الإفريقية الصغيرة، حيث أنها البلد التي ولدت فيها والدته.
 
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن روديجر وبالتعاون مع منظمة "Big Shoe" الألمانية للمساعدات، فإن المدافع سيقوم بتمويل سلسلة من العمليات العلاجية المعقدة للغاية والمكلفة والتي من المتوقع أن تغير حياة هؤلاء الأطفال.
 
وحسب التقرير، فإن روديجر سيتكفل بعلاج 11 طفلًا من مدينة لونسار في سيراليون، والذي يعانون بشكل أساسي من الإصابة بالقدم الخلفية.

هذه الإصابة الجينية التي تجعل القدم في وضع معكوس، تؤثر بشكل كبير على حياة الأطفال، ليس فقط بسبب المشاكل الجسدية الواضحة، ولكن أيضًا لأن هذه الإعاقات تعد وصمة اجتماعية شديدة في سيراليون، حيث يعانون من العزلة الاجتماعية ويتعرضون للتنمر، ولا يكون لديهم فرص في الحصول على وظيفة والعيش حياة طبيعية في المستقبل.

وعلى هامش العمليات، قام روديجر بإرسال العديد من القمصان التي تحمل اسمه إلى سيراليون، لإسعاد الأطفال بعد العمليات الجراحية المؤلمة للغاية في الكثير من الأحيان.
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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