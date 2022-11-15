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رياضة

انطلاق بطولة كرة الطاولة الدولية في جزين

Lebanon 24
15-11-2022 | 04:04
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افتتحت رسمياً الدورة الدولية بكرة الطاولة التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة و"مؤسسة الأرض البيضاء" في "مجمع خليل وليندا سليم" بجزين على مدى اسبوع.

واقيم حفل الافتتاح الرسمي بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين ورئيس بلدية جزين خليل حرفوش، رئيس "مؤسسة الأرض البيضاء" النائب السابق أمل ابو زيد، رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي وأعضاء الاتحاد، الرئيس الفخري للاتحاد سليم الحاج نقولا، فاعليات جزينية، رؤساء واعضاء  وفود الدول المشاركة في الدورة، مندوب الاتحاد الدولي لكرة الطاولة التونسي ماهر بن أحمد، مدير الدورة لويس باز، مدير المجمع المضيف ايلي كسرواني، الى مسؤولي الشركات الراعية وعدد كبير من ابناء قضاء جزين.
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ويشارك في الدورة، المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة،  141 لاعبا ولاعبة من 17 دولة.

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة لعريف الحفل امين صندوق الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المحامي وائل نور الدين، تلاه كوبلي ثم ابو زيد.

واجريت مباراة استعراضية بين كوبلي وابو زيد انتهت بالتعادل 11 - 11.

وسبق الافتتاح الرسمي انطلاق مباريات التصفيات للفئات العمرية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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