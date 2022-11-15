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رياضة

بايرن ميونيخ يفاجىء الجميع بشأن رونالدو... ماذا كشفت صحيفة بريطانيّة؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 11:00
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فجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أزمته الأخيرة مع إدارة ومدرب مانشستر يونايتد.

وكشفت عن اجتماع بين رونالدو ووكيله، خورخي مينديز، مع مسؤولي بايرن ميونيخ، الأسبوع الماضي.
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وأشارت إلى سفر مسؤولي النادي البافاري إلى إنجلترا قبل بضعة أيام، لعقد محادثات مع الدولي البرتغالي، أملا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يأتي ذلك رغم أن إدارة بايرن أدارت ظهرها للهداف التاريخي لكرة القدم الصيف الماضي، لعدم قدرة النادي على دفع راتبه الضخم، الذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
 
 
(روسيا اليوم)
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