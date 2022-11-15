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رياضة

لماذا طلب مدرب منتخب الإمارات من لاعبيه بعدم لمس ميسي؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 14:00
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طلب رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب الإماراتي، من لاعبي "الأبيض" عدم لمس النجم ليونيل ميسي خلال مباراة الفريقين الودية غدا الأربعاء، كي لا يحرم من دخول الأرجنتين.

وقال أروابارينا في مقابلة مع صحيفة lanacion الأرجنتينية إنه تحدث مع لاعبيه بشأن الحرص على عدم لمس ميسي وتجنب إصابته قبل أيام من انطلاق المونديال.
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وأضاف: "تحدثنا قليلا مع اللاعبين بشأن ميسي، فنحن نعرف ميسي وما يمثله للعالم كله. لذلك قلت للاعبين احرصوا على عدم لمسه، لأنني حينها لن أستطيع دخول الأرجنتين، لا شك أن جميع اللاعبين سيحرصون على الحصول على قميص ميسي عقب المباراة، لكني أتمنى تقديم مباراة جيدة وأن تكون المباراة استعدادا قويا للفريقين".

 
(روسيا اليوم)
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