Advertisement

رياضة

ميسي يتحدث عن حظوظ الأرجنتين في "مونديال 2022"... ماذا كشف؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1010918-638041210345716806.jpg
Doc-P-1010918-638041210345716806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حذره بشأن حظوظ منتخب بلاده باللقب، وذلك قبل أيام معدودة على قيادته لأبطال 1978 و1986 في مونديال قطر، الذي ينطلق الأحد المقبل.

وبعدما فوت عليه فرصة رفع الكأس المرموقة للمرة الأولى في مسيرته عام 2014 بالخسارة في النهائي أمام ألمانيا، يمني ميسي النفس بأن تكون مشاركته المونديالية الأخيرة مكللة بالنجاح، لكي يضيف إلى رصيده اللقب الوحيد الذي يغيب عن خزائنه.
Advertisement

وفي حديث أجراه مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، قال ميسي: "نحن متحمسون جداً. لدينا مجموعة جيدة جداً ومتلهفة للغاية. لكننا نفكر بالسير خطوة خطوة. نعلم بأن مجموعات كأس العالم ليست سهلة".

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثالثة حيث تبدأ مشوارها الثلاثاء بمواجهة السعودية، قبل لقاء المكسيك وبولندا في 26 و30 الحالي.

ويخوض رجال المدرب ليونيل سكالوني مباراة تحضيرية أخيرة الأربعاء ضد الإمارات في أبوظبي قبل التوجه إلى الدوحة.

وأمل ميسي أن "نبدأ كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة لأن ذلك سيسمح لنا بمواجهة كل ما ينتظرنا بعد ذلك"، مشيداً بالصلابة التي وصل إليها المنتخب بقيادة سكالوني والتي تعززت من خلال الفوز بلقب كوبا أميركا العام الماضي.

ورأى نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني سابقاً "أنه كلما لعبنا وكلما أمضينا المزيد من الوقت في أرض الملعب، كلما ازدادت معرفتنا بعضنا البعض. نعرف خصائص بعضنا ونعرف ما هو الأفضل لكل لحظة".

واستبعد ابن الـ35 عاماً أن تحصل مفاجأة كبرى في ما يخص بهوية الفائز باللقب العالمي، موضحاً "كلما تحدثنا عن المرشحين، نتحدث دائماً عن الفرق ذاتها. إذا أردتم أن نعطي الأفضلية (في القدرة على الفوز) لبعض المنتخبات، فأعتقد أن البرازيل، فرنسا وإنجلترا تتقدم بعض الشيء على المنتخبات المرشحة الأخرى".

من جهة أخرى، أفاد ميسي بأنه تأقلم تماماً مع الحياة في باريس بعد موسم أول صعب في العاصمة الفرنسية، موضحاً "بعد هذه العملية (التأقلم) التي استمرت لعام وهي فترة طويلة، أنا اليوم سعيد حيث أعيش بصحبة عائلتي ونستمتع بوقتنا في باريس".
 
 
(سكاي نيوز)

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-11-16
01:56 | 2022-11-16
01:40 | 2022-11-16
23:50 | 2022-11-15
23:00 | 2022-11-15
16:00 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website