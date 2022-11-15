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رياضة

توقعات هالاند لمونديال 2022... من يحرز لقب كأس العالم؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 16:00
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كشف إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن انه كان يتمنى اللعب في كأس العالم في قطر، لكن في ظل عدم تأهل النرويج، فإنه سيقضي فترة الراحة من أجل الاستعداد لباقي مباريات الموسم مع ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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وقال هالاند: "بالطبع، كنت أتمنى اللعب في كأس العالم. لكن هذه هي الحقيقة الآن وانا لا أفعل ذلك، لكنني سأريح جسدي وعقلي كثيرا وبعدها سأتدرب".


وأضاف: "ما الذي سأتدرب عليه؟ لا شيء مميز على ما أعتقد. لقد سارت أشهري الأولى في سيتي على ما يرام. وحتى أكون صريحاً، لست بحاجة لإجراء الكثير من التغييرات".


وتابع: "الأمر يتعلق بتجهيز نفسي للنصف المقبل من الموسم وأن أكون مستعدا حين تنطلق المباريات بعد نهاية فترة التوقف".


وأكمل هالاند: "أكبر شيء نستطيع فعله معا هو التأهل لكأس العالم أو بطولة أوروبا. هذا بالطبع هدفي مع المنتخب الوطني. نعلم أنه صعب، لكني أتمنى أن أكون هناك في يوم ما في المستقبل".


وقال إنه يرشح منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا لإحراز لقب كأس العالم في قطر، والتي ستبدأ يوم 20 تشرين الثاني وتستمر حتى 18 كانون الاول.


وأضاف: "لا أستطيع قول مرشح واحد، لأن هناك العديد من الفرق الجيدة، لذا فترشيحي لهؤلاء الأربعة".
 

رياضة

كأس العالم2022

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