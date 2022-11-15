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رياضة

فيديو رونالدو وفرنانديز يثير بلبلة... وهذا ما كشفه لاعب وسط البرتغال

Lebanon 24
15-11-2022 | 23:00
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أشار لاعب وسط البرتغال جواو ماريو، إلى ان المصافحة التي أثارت جدلاً بين كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز كانت نتيجة مزحة بين ثنائي مانشستر يونايتد.


وقال جواو ماريو ضاحكاً في مؤتمر صحفي في لشبونة اليوم: "كنت هناك وشاهدت كل شيء. كانت لحظة طريفة وأسيء فهمها في الخارج".
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وأضاف: "كانت مزحة بينهما لأن برونو كان متأخرا، وكان آخر من وصل، وقال له كريستيانو إذا كان قد جاء باستخدام القارب".


وتابع: "أتفهم أن الصور يمكن أن يتم تفسيرها بطرق مختلفة لكنها كانت مزحة بينهما. لديهما علاقة رائعة لأنهما يلعبان معا، ولقد شاهدتهما طوال اليوم بالأمس ولا توجد أي مشكلة بينهما".


ولا يعتقد جواو ماريو أن مقابلة رونالدو ستتسبب في أي تشتيت للانتباه في غرفة اللاعبين، ويرى أن الوقت الذي يقضيه مع المنتخب الوطني يمثل مساحة آمنة بالنسبة له.


وأضاف: "لا يوجد أي ضغط إضافي. نحن معتادون جميعا على التعامل مع الضغوط الكبيرة لأننا نلعب في أندية كبيرة".


وتابع: "اللعب في كأس العالم يمثل حلما للكثيرين ويجعلنا فقط نشعر بمسؤولية أكبر. لا أعتقد أن المقابلة ستضيف أي ضغط عليه أو على أي شخص آخر".

رياضة

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