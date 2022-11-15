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رياضة

منتخب لبنان لكرة القدم في دبي

Lebanon 24
15-11-2022 | 14:51
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وصلت بعثة منتخب لبنان الأول لكرة القدم إلى دبي في الإمارات، للإنخراط في معسكر يمتد حتى 20 الحالي، ويتخلله مباراة وديّة أمام منتخب الكويت عند الخامسة مساء السبت المقبل على ملعب الداخلية.  
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يترأس البعثة اللبنانية عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور مازن قبيسي وتتألف من: نائب رئيس لجنة المنتخبات الزميل رشيد نصار، مدير المنتخب فؤاد بلهوان، المدير الفني ألكسندر إيليتش، المدربون المساعدون ديجان تريكوفيتش، يوسف محمد وإيفان إيليتش، راديه مويوفيتش (مدرب حراس)، فرانو هراكيتش (مدرب اللياقة البدنية)، عبد القادر أبو كنانا (محلل الأداء)، الدكتور بلال الدنا (طبيباً)، إيلي متني وحسين مكي (معالجان) وشفيق فارس (مسؤول التجهيزات). 


كما تضم البعثة 23 لاعبا هم: الحراس مهدي خليل، مصطفى مطر وأنطوان الدويهي؛ واللاعبون قاسم الزين، نور منصور، محمد باقر الحسيني، روبرت ملكي، جورج ملكي، نادر مطر، حسن معتوق، كريم درويش، زين العابدين فرّان، خليل بدر، مهدي الزين، حسن كوراني، علي الحاج، حسين زين، ماهر صبرا، محمد قدوح، حسن سعد، باسل جرادي، محمد علي الدهيني ودانييال لحود. 


ويأتي معسكر دبي كتكملة لفترة التحضير التي انطلقت في طرابلس استعدادا لخوض نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.
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