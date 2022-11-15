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رياضة

ضربة جديدة للمنتخب الفرنسي قبل كأس العالم!

Lebanon 24
15-11-2022 | 23:50
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انضم أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي، المهاجم في منتخب فرنسا لكرة القدم كريستوفر نكونكو، إلى قائمة المصابين في فريقه، وهم: بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان وبريسنيل كيمبيمبي.
 
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ويعاني متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني مع فريق لايبزيغ من التواء في مفاصل ركبته اليسرى، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي عشية سفر المنتخب الأزرق إلى قطر صباح الأربعاء.

ولم يعلن الاتحاد هوية البديل، وذلك بعد إرسال لائحة اللاعبين الـ26 الرسمية الى الاتحاد الدولي (فيفا).


وحتى لو لم تكن مشاركته متوقعة كأساسي، إلا أن نكونكو كان قادراً على لعب دور البديل المميز.
وفي التمرين الأخير لتشكيلة المدرب ديدييه ديشان قبل السفر إلى الدوحة، تعرّض نكونكو لاصطدام مع زميله لاعب الوسط ادواردو كامافينغا.

رياضة

كأس العالم2022

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