نجوم قد ترتفع أسعارهم بعد مونديال قطر 2022!

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جمال موسيالا بات عدد كبير من مدربي المنتخبات الوطنية، يعتمد على عناصر شابة واعدة، وقد يكون مونديال قطر فرصةً مناسبةً لإظهار قدراتها، وبالتالي يدخل هؤلاء اللاعبون ضمن قائمة الأسماء التي ستقفز أثمانها في سوق الانتقالات.

انضم جمال موسيالا، مهاجم بايرن ميونيخ، إلى قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في كأس العالم، وقد جرى تقييمه من موقع "ترانسفير ماركت" بسعر 100 مليون يورو، ومن المُرجح أن يرتفع ذلك الرقم حال تألق موسيالا في المونديال القطري.



وجاء موسيالا إلى صفوف بايرن ميونيخ، قادمًا من شباب تشيلسي، مقابل نحو 200 ألف يورو، وجرى تصعيده إلى الفريق الأول ليتألق مع البافاري في مختلف المسابقات.

بيدري

من جديد، دخل بيدري (19 عامًا) قائمة منتخب إسبانيا، بناءً على قرار من المدير الفني، لويس إنريكي، ليكرر اللاعب تجربته مع الماتادور، بعد نجاح كبير ولافت في بطولة يورو 2020، خاصةً بعدما تألق مع برشلونة في الفترة الأخيرة.



وجرى تقييم بيدري بسعر 100 مليون يورو، حسب "ترانسفير ماركت"، بعدما ضمّه برشلونة من لاس بالماس مقابل خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات.







جود بيلينغهام وارتفعت قيمة بيدري كثيرًا، وحتمًا، سيزداد السعر أكثر، حال تألق اللاعب بالمونديال، خاصةً أن ناديه برشلونة بدأ يعتقد أن مجرد انضمام أي لاعب للمشاركة في كأس العالم التي ستنظمها قطر يعني زيادة ثمنه، حيث ذكرت تقارير صحفية أن النادي سعيد بعدم انضمام أليخاندرو بالدي إلى قائمة إسبانيا المونديالية، خشية أن يطلب وكيله خورخي مينديز راتبًا أكبر للاعب، الذي بات على مشارف تجديد عقده حتى 2027.

لا حديث في بوروسيا دورتموند إلا عن الدور المميز الذي يقدمه جود بيلينغهام مع أبناء "سيغنال إيدونا بارك"، حيث تتهافت الكثير من الأندية على ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.



ورغم تقييم موقع "ترانسفير ماركت" لسعر بيلينغهام بـ100 مليون يورو، فإن صحيفة "بيلد" الألمانية نقلت عن مسؤولين في بوروسيا دورتموند أن الرقم الذي سيبدأ النادي في التفاوض حوله للموافقة على بيع اللاعب الإنجليزي، هو 150 مليون يورو.



وقد تكون كأس العالم فرصةً ذهبيةً لبيلينغهام مع منتخب إنجلترا للتألق، وبالتالي إقناع الأندية بتلبية طلبات بوروسيا دورتموند، خاصةً مع اهتمام بعض الفرق الثرية بضم اللاعب، على غرار مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد.



غافي

أصبح الموهبة جافي (18 عامًا) حديث العالم بعدما نال مؤخرًا جائزة الفتى الذهبي المُقدَّمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عقب تألقه مع ناديه برشلونة ومنتخب إسبانيا.



ووضع موقع "ترانسفير ماركت" تسعيرًا لغافي بلغ 90 مليون يورو لغافي ذي الـ 18 عامًا، وهو أصغر لاعب في قائمة منتخب إسبانيا لمونديال قطر 2022، فيما يُعَدّ من العناصر التي لا يستغني عنها لويس إنريكي، أو تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة.



وقد يشكل غافي ثنائيةً مع زميله بيدري في منتخب إسبانيا؛ حيث يميل إنريكي إلى الاعتماد على العناصر المنسجمة معًا، من أجل تقديم أداء مميز.



إدواردو كامافينغا

أصبح إدواردو كامافينغا (20 عامًا) حاضرًا في قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم، بسبب غياب عدد من اللاعبين في وسط الملعب؛ مثل بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي، ونغولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.



ويبلغ سعر كامافينغا وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" نحو 50 مليون يورو، فيما اشتراه ناديه ريال مدريد من رين الفرنسي مقابل 31 مليون يورو.



وقد تكون كأس العالم في قطر فرصةً ذهبيةً للواعد كامافينغا كي يتألق، وبالتالي يرتفع سعره بنسبة كبيرة، خاصةً أن منتخب فرنسا عادةً ما يكون مرشحًا للفوز بالمونديال، لا سيما أنه حامل لقب 2018 في روسيا.