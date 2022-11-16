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رياضة

ميسي يدعو الجماهير لشراء قمصان نجوم الأرجنتين في المونديال

Lebanon 24
16-11-2022 | 08:00
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سيتم عرض بعض القمصان التي سيرتديها ليونيل ميسي وزملاؤه في منتخب الأرجنتين في المزاد، عقب كل مباراة خلال كأس العالم 2022، وذلك عبر تطبيق للهاتف المحمول، تنفيذًا لاتفاقية وُقِّعت بين إحدى الشركات مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
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وكتب ميسي في بيانٍ نشره على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "خلال كأس العالم، يمكنك تقديم عرض للاحتفاظ بالقمصان التي سأرتديها أنا وزملائي في الفريق خلال الشوط الأول من كل مباراة. احصل عليها حصريًّا على تطبيق AC Momento و Momento Market".

وينتظر أن تكون قمصان ميسي وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا، من بين لاعبين آخرين، متاحةً على موقع المزاد "منذ لحظة انطلاق كل مباراة".


ويحصل الفائزون في المزادات على شهادة رقمية من التطبيق، تُثبت أن هذا هو القميص الذي ارتداه اللاعب في أثناء المباراة.

وتخوض الأرجنتين نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بقطر ضمن  المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات المكسيك وبولندا والسعودية، وتُلعب أولى مبارياتها أمام "الأخضر" السعودي يوم 22 تشرين الثاني.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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