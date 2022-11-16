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رياضة

أول عرض فعلي لرونالدو من أجل الرحيل عن "مانشستر يونايتد"... من قدّمه؟

Lebanon 24
16-11-2022 | 11:00
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أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ناديا إنجليزيا تواصل مع خوخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، بشأن التعاقد مع الأخير.

وفقا للصحيفة البريطانية، أبدى نادي نيوكاسل رغبة واضحة في ضم رونالدو، حيث تم التواصل مع وكيله لعرض إمكانية انتقاله لسانت جيمس بارك.
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وأضافت الصحيفة، أن نيوكاسل أحد الأندية القليلة التي من المحتمل أن تكون قادرة على دفع أجر رونالدو البالغ 360 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي بايرن ميونيخ، التقوا أيضا بمينديز قبل أيام قليلة، ما يثير الشكوك حول احتمالية انتقال اللاعب للنادي البافاري.

وأتيحت الفرصة لنابولي ومارسيليا للتعاقد مع رونالدو في الشتاء، لكنهما رفضاه مرة أخرى، علما بأنهما رفضا التعاقد معه في الصيف الماضي.

ولا يزال سبورتنغ لشبونة حريصا على استعادة أسطورته، لكن الموارد المالية قد تمنعه من إبرام صفقة رونالدو.

ودخل رونالدو في صدام قوي مؤخرا مع إدارة مانشستر يونايتد، على خلفية لقائه الشهير الذي هاجم خلاله مسؤولي النادي والمدرب إريك تين هاغ، ليقترب من الرحيل في كانون الثاني المقبل.
 
 
(روسيا اليوم)
 
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