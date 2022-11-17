ملك بلجيكا يدرّب دي بروين ورفاقه قبل المونديال (فيديو)

تولى ملك بلجيكا، فيليب ليوبولد لويس ماري، مسؤولية تدريب منتخب بلاده، حاملاً صفارات مثل المدربين ومردداً عبارات تشجيع للاعبين، في فيلم هزلي يهدف لجذب انتباه المشجعين لدعم المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

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وفي أول مشهد من الفيلم القصير، يصل روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا الحالي إلى القصر الملكي ليجتمع بالملك، حيث تلفت انتباهه معلقات تظهر اهتمام الملك بكرة القدم، من بينها قميص يحمل الرقم واحد واسم الملك وحذاء خفيف يحمل شعار المنتخب البلجيكي وورقة عليها عن خطط اللعب.





ومباشرة يبادر الملك بسؤال يوجهه لمارتينيز قائلاً: "أعرف سبب وجودك هناك. إنه وقت الشياطين"، في إشارة إلى لقب المنتخب البلجيكي "الشياطين الحمر".

وبعدها يتوجّه الملك إلى ملعب المران ويعطي تعليماته للاعب الوسط البارز في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي كيفين دي بروين أبرز لاعبي المنتخب البلجيكي.

Derniers ajustements avant le départ pour la Coupe du monde: It’s #DEVILTIME! 😈🇧🇪

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Laatste loodjes voor het vertrek richting het WK: It’s #DEVILTIME! 😈🇧🇪@BelRedDevils pic.twitter.com/0U1FyybYgh — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) November 15, 2022



وجاء هذا الفيلم القصير من الملك البلجيكي مع الشياطين الحمر، أسوة بما فعلت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث في مقطع مصور وبمشاركة الممثل دانيل كريغ، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، عند القيام بالترويج لأولمبياد لندن 2012. وجاء هذا الفيلم القصير من الملك البلجيكي مع الشياطين الحمر، أسوة بما فعلت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث في مقطع مصور وبمشاركة الممثل دانيل كريغ، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، عند القيام بالترويج لأولمبياد لندن 2012.

ويخوض منتخب بلجيكا نهائيات كأس العالم 2022 بقطر ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المغرب، وكندا وكرواتيا.

المصدر: win win