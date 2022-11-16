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رياضة

إصابة جديدة في صفوف إسبانيا قبل المونديال!

Lebanon 24
16-11-2022 | 23:42
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن إصابة جديدة في صفوف "لاروخا"، قبل أيام من انطلاق نهائيات مونديال قطر 2022.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب الإسباني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لاعبنا خوسيه لويس جايا تعرض لالتواء في الكاحل الأيمن".
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وأضاف: "في انتظار معرفة التفاصيل الدقيقة للإصابة، بعد خضوعه للفحوصات بالرنين المغناطيسي".

وكان لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، قد تلقى ضربة بإصابة ألفارو موراتا مهاجم الفريق، وأفادت تقارير صحفية بأنه لن يلحق بالمباراة الافتتاحية ضد كوستاريكا.

يذكر إنريكي يعتمد على موراتا بشكل أساسي بصفته أحد اللاعبين أصحاب الخبرات في صفوف الماتادور خلال التحضيرات لكأس العالم.

المنتخب الإسباني يقع في المجموعة الخامسة بمونديال قطر، بجانب منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.
المصدر: كووورة

رياضة

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