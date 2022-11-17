وعكة صحية تباغت رونالدو قبل انطلاق المونديال.. ما القصة؟

تعرض كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، لوعكة صحية، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم "قطر 2022".



ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن رونالدو تغيب عن مران منتخب البرتغال، بسبب معاناته من وعكة في المعدة.

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ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة البرتغال الودية ضد نيجيريا.