وعكة صحية تباغت رونالدو قبل انطلاق المونديال.. ما القصة؟

تعرض كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، لوعكة صحية، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم "قطر 2022".
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن رونالدو تغيب عن مران منتخب البرتغال، بسبب معاناته من وعكة في المعدة.
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة البرتغال الودية ضد نيجيريا.
ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة نيجيريا، اليوم الخميس، في مباراة ودية على ملعب "ملعب خوسيه الفالادي" في لشبونة.
ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب منتخبات غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.
يشار إلى أن مشاركة رونالدو بكأس العالم 2022 ستكون الخامسة له بالبطولة الأكبر بعالم كرة القدم، بعدما شارك في نسخ 2006، 2010، 2014 و2018.
يذكر أن رونالدو أثار الجدل مؤخرا بإجراء حوار ساخن شهد توجيه انتقادات إلى إدارة مانشستر يونايتد، والجهاز الفني الحالي والسابق للشياطين الحمر.