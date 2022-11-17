Advertisement

رياضة

وعكة صحية تباغت رونالدو قبل انطلاق المونديال.. ما القصة؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1011504-638042648208062728.jpg
Doc-P-1011504-638042648208062728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، لوعكة صحية، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن رونالدو تغيب عن مران منتخب البرتغال، بسبب معاناته من وعكة في المعدة.
Advertisement

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة البرتغال الودية ضد نيجيريا.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة نيجيريا، اليوم الخميس، في مباراة ودية على ملعب "ملعب خوسيه الفالادي" في لشبونة.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب منتخبات غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.


يشار إلى أن مشاركة رونالدو بكأس العالم 2022 ستكون الخامسة له بالبطولة الأكبر بعالم كرة القدم، بعدما شارك في نسخ 2006، 2010، 2014 و2018.

يذكر أن رونالدو أثار الجدل مؤخرا بإجراء حوار ساخن شهد توجيه انتقادات إلى إدارة مانشستر يونايتد، والجهاز الفني الحالي والسابق للشياطين الحمر.
المصدر: كووورة

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-11-17
11:00 | 2022-11-17
09:30 | 2022-11-17
08:00 | 2022-11-17
06:31 | 2022-11-17
05:00 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website