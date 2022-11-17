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رياضة

بالزيّ الوطني.. المنتخب السعودي يصل الى قطر تمهيداً للمشاركة في كأس العالم (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2022 | 00:30
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حطت بعثة المنتخب السعودي، في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ونزل نجوم المنتخب السعودي يتقدمهم المدرب هيرفي رينارد، في مطار حمد الدولي، قبل التوجه مباشرةً إلى مقر إقامتهم في شاطئ سيلين.
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ويباشر المنتخب السعودي بدءاً من اليوم الخميس تدريباته بالأراضي القطرية، حيث سيخوض استعداداته طيلة فترة وجوده في قطر في ملاعب التدريب بسيلين، من أجل فرض حالة من الهدوء والاستقلالية للاعبين بعيداً عن عدسات المصورين.
وسبق لمنتخب السعودية خوض 10 مباريات ودية تحضيراً للمشاركة في مونديال قطر 2022، حيث حقق الفوز في لقاءين، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3، وسط مخاوف من قدرات لاعبيه الهجومية بعد اكتفائهم بتسجيل 4 أهداف فقط خلال المباريات الودية العشرة.


ويستهل الأخضر مشواره المونديالي يوم 22 تشرين الثاني الجاري بمواجهة الأرجنتين، ثم يلعب ضد بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته، على التوالي.
 
 
المصدر: قنوات الكاس

رياضة

كأس العالم2022

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