Advertisement

رياضة

فرصته الأخيرة في قطر.. هل يحطم ميسي أرقام مارادونا القياسية؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1011514-638042681755363210.jpg
Doc-P-1011514-638042681755363210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعود جمهور كرة القدم، على انجازات الاسطورة ليونيل ميسي. الا أن عذا العام، يتطلع الأرجنتينيون إلى اللحظة التي يحطم فيها النجم أرقام الأسطورة، دييغو مارادونا.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي يحتاج ليفوز بكأس العالم ليكون رمزا بمستوى مارادونا لدى الأرجنتينيين.
Advertisement
وإضافة إلى لقب كأس العالم، يمكن ليمسي أن يحطم رقمين من أرقام مارادونا في كأس العالم.
ويحمل مارادونا حاليا الرقم القياسي كأكثر أرجنتيني لاعب مع منتخب بلاده، إذ يصل عددها إلى 21 مباراة ويحتاج ميسي إلى ثلاثة فقط ليتجاوز هذا الرقم، وفق "ماركا".
وباستثناء وقوع كارثة، أي إصابة أو إيقاف، سيصبح ميسي الأرجنتيني الأكثر مشاركة في مباريات بلاده في كأس العالم في دور المجموعات.
ورقم قياسي آخر في حوزة مارادونا يسعى ميسي لتحطيمه هو أكبر عدد تمريرات حاسمة في كأس العالم، وفي سجل مارادونا ثماني تمريرات حاسمة بما في ذلك خمس تمريرات حاسمة في نسخة 1986 من البطولة. ميسي حاليا في حوزته خمس تمريرات حاسمة.
مع هذه الخامسة لميسي في كأس العالم والتي من المرجح أن تكون الأخيرة له، إنها فرصته الأخيرة لكتابة فصل آخر في تاريخ كأس العالم الأرجنتيني ودفع نفسه إلى أعلى قائمة أصحاب الأرقام القياسية، وفق الصحيفة.

المصدر: الحرة

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-11-17
11:00 | 2022-11-17
09:30 | 2022-11-17
08:00 | 2022-11-17
06:31 | 2022-11-17
05:00 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website