أول شقيقان يتقابلان في كأس العالم.. من هم؟

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022، والتي ستحتضنها دولة قطر على مدار شهري تشرين الثاني وكانون الاول.



وتعد هذه النسخة هي الأولى من المونديال التي تقام في فصل الشتاء، بعدما اعتاد الجماهير على متابعة الحدث الكروي الأضخم مع نهاية الموسم كل 4 سنوات.

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ولم تتوقف متعة وإثارة بطولة كأس العالم عند المباريات والأهداف فقط، ولكن أيضًا هناك مواقف صعبة وبعضها غريب قام بها اللاعبون ولا تُنسى. وتعد هذه النسخة هي الأولى من المونديال التي تقام في فصل الشتاء، بعدما اعتاد الجماهير على متابعة الحدث الكروي الأضخم مع نهاية الموسم كل 4 سنوات.ولم تتوقف متعة وإثارة بطولة كأس العالم عند المباريات والأهداف فقط، ولكن أيضًا هناك مواقف صعبة وبعضها غريب قام بها اللاعبون ولا تُنسى.



أول شقيقان يتقابلان في كأس العالم

يعد الثنائي المكسيكي مانويل وفرناندو روساس أول "شقيقان" يشاركان في بطولة كأس العالم.



وظهرا الثنائي في المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى للبطولة عام 1930 ضد منتخب فرنسا والذي تواجد ضمن صفوفه أيضًا "الأخوان" لوسيان لوران وجان لوران. وظهرا الثنائي في المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى للبطولة عام 1930 ضد منتخب فرنسا والذي تواجد ضمن صفوفه أيضًا "الأخوان" لوسيان لوران وجان لوران.



لكن الثنائي الأخير لم يشاركا سويًا في أي مباراة بالبطولة وظل جليس دكة البدلاء.



مشاركات الأشقاء في كأس العالم

في نسخة 1998 شارك الأخوان ميكايل وبراين لاودروب رفقة منتخب الدينمارك.



بينما في نسختي 1994 و1998، شارك فرانك ورونالد دي بور رفقة منتخب هولندا.





بينما في نسختي 2006 و2010 شارك الثنائي كولو ويحيى توريه رفقة منتخب ساحل العاج.





وكذلك الشقيقان الهولنديان رينيه وويلي فان دي كيرخوف في كأس العالم “1974 و1978”.



والثنائي البولندي مارسين ومايكل زيولاكوف عام 2002، ومن سويسرا فيليب وديفيد ديجين عام 2006.



أبرز "الأشقاء" في كأس العالم 2022 في نسخة 1998 شارك الأخوان ميكايل وبراين لاودروب رفقة منتخب الدينمارك.بينما في نسختي 1994 و1998، شارك فرانك ورونالد دي بور رفقة منتخب هولندا.بينما في نسختي 2006 و2010 شارك الثنائي كولو ويحيى توريه رفقة منتخب ساحل العاج.وكذلك الشقيقان الهولنديان رينيه وويلي فان دي كيرخوف في كأس العالم “1974 و1978”.والثنائي البولندي مارسين ومايكل زيولاكوف عام 2002، ومن سويسرا فيليب وديفيد ديجين عام 2006.

1-إينياكي ونيكو ويليامز



يستعد الثنائي للظهور في مونديال قطر، ويلعبان لمنتخبين مختلفين، حيث يمثل الأخ الأكبر إيناكي منتخب غانا، بينما يلعب شقيقه لمنتخب إسبانيا.



2-أندريه وجوردان أيو



يستعدان للظهور رفقة منتخب غانا، بعدما لعب الأخوان سويا في نسختي البطولة عامي 2010، و2014.



3-إيدين وثورجان هازارد



سوف يتواجد الثنائي أيضًا في كأس العالم 2022 بعد اختيارهما ضمن قائمة منتخب بلجيكا في المونديال.



4-لوكاس وثيو هيرنانديز



يستعدان للظهور في مونديال قطر سويا للمرة الأولى رفقة منتخب فرنسا، بعدما سبق وشارك لوكاس وحيدا في مونديال 2018.

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