هل يفتح الدوري الأسترالي أبوابه لرونالدو؟

Advertisement

يسعى داني تاونسند رئيس رابطة دوري كرة القدم الأسترالي لتأمين انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أحد فرق البطولة رغم أنه يعترف أن العروض الأسترالية ربما تكون قيمتها المادية أقل من العروض المنافسة التي تسعى للحصول على خدمات لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.ويكتنف الغموض مستقبل رونالدو مع مان يونايتد بعد أن قال خلال مقابلة إنه "تعرض للخيانة" من جانب النادي، وإنه لا يحترم مدرب الفريق الهولندي إريك تن هاغ..ونقلت رويترز عن تاونسند إنه تقدم بعرض لوكيل أعمال رونالدو جورجي منديش في حالة رحيل اللاعب البرتغالي عن فريقه الحالي.وجاء في تصريحات تاونسند "قال (رونالدو) إنه لا يحظى بأي حب أواحترام في مانشستر يونايتد، لكننا بالتأكيد سنمنحه الكثير من الحب والاحترام في أستراليا".وأضاف "ربما لا يكون بوسعنا المنافسة ماديا مع عروض أخرى، لكننا نستطيع المنافسة في جوانب أخرى".