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رياضة

إنجاز سعودي في بطولة العالم للتايكوندو

Lebanon 24
17-11-2022 | 16:00
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حققت السعودية دينا أبو طالب، إنجازا سعوديا غير مسبوق، اليوم الخميس، بالتتويج بالميدالية البرونزية بوزن 49 كغ لبطولة العالم للتايكوندو "المكسيك 2022".

وتمكنت أبوطالب من إقصاء الإسبانية أدريانا المصنفة الأولى عالميا وصاحبة فضية أولمبياد طوكيو 2020.
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وتستضيف مدينة جوادالاخارا المكسيكية بطولة العالم للكبار بمشاركة 122 دولة.

وسبق للاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، إحراز أول ميدالية برونزية في تاريخ اللعبة في السعودية لوزن 53 كغ في منافسات بطولة آسيا الـ25 للتايكوندو، التي أقيمت بمدينة تشنشون بكوريا الجنوبية في يونيو الماضي.

كما توجت بأول ميدالية ذهبية سعودية للسيدات في التايكوندو، وذلك في بطولة العرب للتايكوندو التي أقيمت في الإمارات في عام 2020.

 
(روسيا اليوم)

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