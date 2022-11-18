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رياضة

رسمياً.. ماني يغيب عن كأس العالم قطر 2022

Lebanon 24
18-11-2022 | 05:00
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أعلن المنتخب السنغالي غياب الجناح ساديو ماني عن بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها مع فريق بايرن ميونخ الألماني.

وكان ماني قد شارك لمدة 15 دقيقة فقط خلال مواجهة فريقه أمام فيردر بريمن، ضمن مباريات الدوري الألماني، ثم سقط أرضًا دون تدخل من أي لاعب، وطلب عدم استكمال المباراة.
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لكن الآمال كانت معلقة في الفترة الماضية على تعافي اللاعب بصورة كاملة من الإصابة التي تعرض لها للمشاركة بصورة طبيعية في المونديال.


كما قد أشارت بعض التقارير إلى إمكانية غيابه عن أول مواجهة، لكنه قد يعود في بقية المنافسة، لكن ذلك لن يحدث كما أعلن بصورة رسمية.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال قد وقع في المجموعة الأولى مع الإكوادور وقطر وهولندا، وستكون أول مواجهة له يوم 21 تشرين الثاني ضد الطواحين.
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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