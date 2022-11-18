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رياضة

ضربة ثنائية قاسية للأرجنتين قبل انطلاق كأس العالم

Lebanon 24
18-11-2022 | 08:00
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تعرض منتخب الأرجنتين الى صدمة قوية قبل إقامة بطولة كأس العالم بقطر، بعد خروج الثنائي نيكولاس جونزاليس جناح فيورنتينا وخواكين كوريا مهاجم إنتر من قائمة الفريق.

وأكد الحساب الرسمي للأرجنتين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعرض الثنائي للإصابة خلال تدريبات الفريق استعدادًا للمباراة الأولى أمام السعودية بالجولة الأولى.
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ومن جانبه، اختار المدرب ليونيل سكالوني أنخيل كوريا لاعب وسط أتلتيكو مدريد بدلًا من جونزاليس، ولكنه لم يقم باختيار البديل الآخر حتى الآن.


ويأتي غياب خواكين كوريا مهاجم فريق إنتر الإيطالي عن الأرجنتين بمثابة الضربة القاسية، بسبب تألق اللاعب مع الفريق خلال مشاركاته الدولية، بتسجيله 4 أهداف في 19 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

يذكر أن الأرجنتين تقع بالمجموعة الثالثة بالمونديال، وتلعب مباراتها الأولى ضد السعودية، قبل مواجهة المكسيك ثم تخوض مواجهة أخيرة بدور المجموعات مع بولندا.
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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