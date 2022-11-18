للمرة الثانية.. بطلة العالم 4 مرّات تعيش كابوس الغياب عن المونديال

ليس من السهل أن تشاهد كأس العالم من دون منتخب إيطاليا العريق. لكن الفائز باللقب 4 مرّات، فشل في المشاركة بالمونديال للمرة الثانية توالياً، بعد أن غاب عن النسخة الماضية في روسيا 2018، وذلك للمرة الأولى منذ ستين عاماً، وتحديداً منذ غيابه عن مونديال السويد 1958.

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وانتهت نهضة إيطاليا، بعد سقوطها المذل أمام مقدونيا الشمالية، بهدف قاتل في دور نصف النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم. ودخلت في نفق مظلم مجدداً مع غيابها للمرة الثانية توالياً، عن العرس الكروي.

ويبدو أن المنتخب الإيطالي أصابته لعنة، بعدما توج بلقب كأس العالم 2006 للمرة الرابعة في تاريخه، حيث توالت الإخفاقات على "الآزوري" في البطولة العالمية.

ففي نسختي 2010 و2014، خرج منتخب إيطاليا من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم، ثم فشل في التأهل لبطولتي 2018 و2022 من الأساس.واصبح المنتخب الإيطالي الوحيد من الأبطال السابقين لكأس العالم، الذي يغيب للمرة الثانية على التوالي عن المونديال، بعد تمكُّن جميع الأبطال السابقين للبطولة من ضمان مشاركتهم في قطر 2022، وهم البرازيل وألمانيا والأرجنتين والأوروغواي وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا.

ويعد منتخب إيطاليا، أكثر منتخبات قارة أوروبا تتويجاً بلقب كأس العالم على مر تاريخها بالتساوي مع منتخب ألمانيا. وتأتي فرنسا في المركز الثالث أوروبياً بلقبين، ثم إنجلترا وإسبانيا بلقب واحد لكل منهما، وتتصدر البرازيل القائمة برصيد 5 ألقاب.