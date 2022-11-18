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رياضة
قبل المشاركة في "مونديال قطر"... ماذا اشترى كاسيميرو له ولزوجته؟ (صورة)
Lebanon 24
18-11-2022
|
14:00
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قام لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، بالاتجاه إلى عالم السيارات، قبل المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقررة في قطر.
وقرر نجم مانشستر يونايتد شراء سيارة رولز رويس بلاك لنفسه، وسيارة أخرى ماركة "بنتلي بينتايجا" متعددة الاستخدامات لزوجته آنا ماريانا.
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وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن كاسيميرو فعل ذلك على سبيل الاحتفال مع عائلته بالأجواء المونديالية، حيث كلفت سيارته مبلغ 230 ألف جنيه إسترليني، مقابل 200 ألف إسترليني لسيارة زوجته.
وتتميز سيارة كاسيميرو التي وصلت إلى مقر منزله بمانشستر خلال تواجده مع منتخب بلاده، باللون الرمادي والسرعة الفائقة التي تصل إلى 250 كيلو متر في الساعة، بينما جاءت سيارة زوجته باللون الأسود وسرعتها تصل إلى 305 كيلو متر في الساعة.
يذكر أن البرازيل تلعب في المجموعة السابعة في المسابقة العالمية التي ستنطلق الأحد المقبل، رفقة كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.
(روسيا اليوم)
رياضة
كأس العالم2022
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