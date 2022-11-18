Advertisement

رياضة

قبل المشاركة في "مونديال قطر"... ماذا اشترى كاسيميرو له ولزوجته؟ (صورة)

Lebanon 24
18-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1011949-638043700250958822.jpg
Doc-P-1011949-638043700250958822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، بالاتجاه إلى عالم السيارات، قبل المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقررة في قطر.

وقرر نجم مانشستر يونايتد شراء سيارة رولز رويس بلاك لنفسه، وسيارة أخرى ماركة "بنتلي بينتايجا" متعددة الاستخدامات لزوجته آنا ماريانا.
Advertisement

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن كاسيميرو فعل ذلك على سبيل الاحتفال مع عائلته بالأجواء المونديالية، حيث كلفت سيارته مبلغ 230 ألف جنيه إسترليني، مقابل 200 ألف إسترليني لسيارة زوجته.

وتتميز سيارة كاسيميرو التي وصلت إلى مقر منزله بمانشستر خلال تواجده مع منتخب بلاده، باللون الرمادي والسرعة الفائقة التي تصل إلى 250 كيلو متر في الساعة، بينما جاءت سيارة زوجته باللون الأسود وسرعتها تصل إلى 305 كيلو متر في الساعة.

يذكر أن البرازيل تلعب في المجموعة السابعة في المسابقة العالمية التي ستنطلق الأحد المقبل، رفقة كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.
 


 
(روسيا اليوم)
 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-11-18
16:00 | 2022-11-18
11:00 | 2022-11-18
10:14 | 2022-11-18
08:40 | 2022-11-18
08:00 | 2022-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website