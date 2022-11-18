قبل يومين من انطلاق المونديال.. مصر تسقط بلجيكا بثنائية

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حقق المنتخب المصري الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره البلجيكي في لقاء ودي أقيم بالكويت، ضمن استعدادات الأخير لخوض بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد 48 ساعة في قطر.وتقدّم منتخب "الفراعنة" بهدف في الدقيقة 34 عن طريق مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد، بعد مراوغة ناجحة لكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي وتسديدة في شباك الحارس تيبو كورتوا.كما سجل الفراعنة الهدف الثاني في الدقيقة 46 بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح وضعت زميله محمود حسن "تريزيغيه"، في مواجهة كورتوا ليطلق قذيفة أرضية بيسراه إلى الشباك.أما منتخب بلجيكا فنجح في تقليص الفارق بهدف عن طريق لويس أوبندا في الدقيقة 76، بعد عرضية مرت من الدفاع المصري إلى لاعب بلجيكا في مواجهة المرمى.المباراة شهدت حضوراً جماهيريا كبيراً، أغلبه لدعم المنتخب المصري الذي قدم واحده من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة، والأفضل في عهد مدربه الحالي روي فيتوريا.وقد واجهت بلجيكا المنتخب المصري من أجل الاستعداد لمواجهة المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم التي تضم كرواتيا وكندا مع بلجيكا والمغرب.هذا ومنح الفريق المصري شقيقه المغربي لمحات مهمة قبل مواجهة المنتخب البلجيكي، حيث شهدت المباراة تفوق دفاعي للفراعنة وحسم في الهجمات المرتدة واستغلال أخطاء الدفاع.