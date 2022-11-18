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رياضة
رسمياً.. بالدي ينضم الى المنتخب الاسباني في المونديال
Lebanon 24
18-11-2022
|
23:00
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إستدعى منتخب إسبانيا مدافع برشلونة أليخاندرو بالدي، ليحل محل المصاب خوسيه غايا، قبل أقل من أسبوع على المباراة الأولى للفريق في كأس العالم 2022 ضد منتخب كوستاريكا.
واضطر الظهير الأيسر لنادي فالنسا، غايا إلى مغادرة معسكر المنتخب الإسباني، اليوم، بعد يومين من إصابته في الكاحل الأيمن أثناء التدريب.
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وسيكون بالدي وزميله في الفريق الكتالوني، جوردي ألبا، الآن صاحبي مركز الظهير الأيسر بكتيبة المدير الفني لويس إنريكي.
وبدأ بالدي معظم مباريات برشلونة هذا الموسم متقدما على ألبا البالغ من العمر 33 عاماً.
ويواجه منتخب إسبانيا، بطل كأس العالم 2010، بالإضافة لكوستاريكا، كلا من ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة في مونديال قطر.
رياضة
كأس العالم2022
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