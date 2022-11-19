هذا مصير رونالدو مع يونايتد بعد "المقابلة القنبلة"

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كشف تقرير إعلامي أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي تدرس إلغاء عقد نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.وقال موقع "ذي أثليتيك" المعروف بأنه لديه معلومات بشأن الإجراء القانوني المتوقع من جانب النادي، وهو إلغاء عقد اللاعب صاحب الـ37 عاما.وكان رونالدو وجه انتقادات لاذعة لملاك مانشستر يونايتد ونجومه السابقين، وقال إنه لا يحترم المدير الفني للفريق إريك تن هاغ، وذلك في مقابلة مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان.وأكد الموقع أن إدارة النادي سوف تستشهد بتصريحات رونالدو كسبب لخرق العقد بين الطرفين، من دون تحمل أي التزامات مالية تجاهه، علما أن التعاقد مستمر حتى الصيف المقبل.وكان الفريق القانوني للنادي ينتظر لمراجعة التسجيل الكامل للمقابلة العاصفة التي استمرت 90 دقيقة.وقال النادي في بيان: "شرع مانشستر يونايتد هذا الصباح في خطوات مناسبة ردا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة، ولن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".ويتواجد رونالدو حاليا في قطر لخوض بطولة كأس العالم مع منتخب البرتغال، للمرة الخامسة في مسيرته.