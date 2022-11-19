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خاص

من سيكون "الحصان الأسود" في مونديال قطر 2022؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
19-11-2022 | 02:30
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لا تمضي أي نسخة مونديالية، إلا ويخرج منتخب أو أكثر عن دائرة المرشحين المعتادة، ويبهر العالم الكروي بإقصاء أحد الكبار أو يذهب بعيداً في منافسات المونديال، ويحصل على لقب "الحصان الأسود".
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ويطلق هذا اللقب على المنتخب الذي تكون إمكانياته الكروية متواضعة، ويكون مرشحاً لمغادرة منافسات أي بطولة من دورها الأول، لكنه يفاجئ الجميع بتقديم مستويات عالية وتحقيق نتائج كبيرة مخالفة للتوقعات، ما يجعله مصدر قلق للمنتخبات الكبيرة المرشحة للفوز بالبطولة.

منتخب الحصان الأسود في مونديال روسيا

شهدت آخر النسخ المونديالية في روسيا 2018 معجزةً حقيقيةً، فقد فاجأ المنتخب الكرواتي العالم، واستحق بجدارة لقب "الحصان الأسود" للبطولة، وذلك بعد بلوغه المباراة النهائية مع فرنسا التي خسرها بهدفين مقابل 4.
 
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أما نسخة قطر 2022، فلن تخلُ من المفاجآت، اذ ستشهد الأراضي القطرية، ولادة منتخب عنيد جديد سيكون منتخب "الحصان الأسود". فمن سيكون كابوساً للمنتخبات ويصنع المفاجأة؟

1- منتخب الأورغواي
 
بعد تأهل صعب الى نهائيات البطولة، يسعى منتخب الأورغواي بقيادة المدرب دييغو ألونسو، الى استعادة أمجاده التاريخية في كأس العالم، من خلال امتلاكه مجموعة بارزة من اللاعبين المخضرمين أمثال لويس سواريز، فالفيريدي، وأراوخو. ومن المتوقع أن يخطف صدارة مجموعته من البرتغال.
 
منتخب الأورغواي في أبو ظبي محطته الأخيرة قبل الدوحة – جريدة البناء | Al-binaa Newspaper


2- منتخب سويسرا
بعد اقصاء فرنسا في بطولة اليورو، وتصَدّر المجموعة على حساب ايطاليا، يتوقع من المنتخب السويسري بقيادة المدرب مراد ياكين أن يحصل على لقب "الحصان الأسود" في البطولة.
 
أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب سويسرا لكرة القدم
 
ويتواجد المنتخب السويسري ضمن المجموعة السابعة، رفقة البرازيل وصربيا والكاميرون، ولن يكون تأهله الى الدور الثاني سهلاً، كون البرازيل المرشحة لصدارة المجموعة، بينما ستتنافس بقية المنتخبات على المركز الثاني.

3- منتخب السنغال
 يعتبر منتخب السنغال أفضل فريق أفريقي في نهائيات كأس العالم، اذ يضم لاعبين بارزين مثل: إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، إسماعيلا سار، بولاي ديا، ونيكولا جاكسون.
 
منتخب وطني: السينغال


وبعد وقوعها مع هولندا والإكوادور وقطر في المجموعة الأولى، من المتوقع أن تصل السنغال إلى الأدوار الإقصائية.

4- منتخب صربيا
تصدّرت صربيا مجموعتها في التصفيات المؤهلة للمونديال، وفوزها على البرتغال، يؤكد أن المنتخب الصربي الذي يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين أمثال: دوسان فلاهوفيتش وألكسندر ميتروفيتش، لن يكون خصماً يستهان به إطلاقاً.
 
منتخب صربيا في كأس العالم.. رفاق ميتروفيتش وحلم تجاوز دور المجموعات | كرة قدم | الجزيرة نت


5- منتخب الويلز
 يرغب منتخب الويلز في تقديم نتائج إيجابية واعدة في ثاني مشاركة لبلادهم في المونديال، بعد 64 عاماً من الغياب عن كأس العالم.
 
منتخب ويلز يتأهل لأول مرة منذ 57 عاما إلى بطولة أوروبا - BBC News عربي


وسيواجه الويلز، منتخبي إيران والولايات المتحدة الأميركية، ومن المتوقع أن يمضي بعيداً في البطولة، وهو ما يجعله واحداً من المرشحين لحمل لقب "الحصان الأسود".

6- منتخب الدنمارك
 فاجأ منتخب الدنمارك الجميع ببلوغه نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020، بعد أداء متواضع في الدوري الأول، فهو الآخر مرشح لخطف لقب "الحصان الأسود" في البطولة أيضاً، ويبدو أنه منظم بشكلٍ كافٍ حتى يخلق الصعاب لخصومه.
 
راعي منتخب الدنمارك يطمس شعاره احتجاجاً على حقوق الإنسان في قطر
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

كأس العالم2022

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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