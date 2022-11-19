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رياضة
نهائي القرن بين رونالدو وميسي في مونديال قطر.. هذه شروط حدوثه
Lebanon 24
19-11-2022
|
11:00
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يترقب عشاق ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على أحر من الجمر انطلاق مونديال قطر وكلهم أمل أن تختتم البطولة بنهائي القرن يجمع بين البرتغال بقيادة "الدون" والأرجنتين بقيادة "البرغوث".
وأسفرت قرعة مونديال قطر التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في أبريل الماضي عن وقوع الأرجنتين في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.
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فيما تضم المجموعة الثامنة كلا من البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.
وذكرت شبكة "ESPN FC" العالمية، أن ميسي ورونالدو، اللذين سيشاركان للمرة الخامسة تواليا في نهائيات كأس العالم ليدخلا ناديا خاصا يضم الألماني لوثار ماتيوس، والحارس المكسيكي أنتونيو كارباخال، والمكسيكي رافائيل ماركيس، والإيطالي جانلويجي بوفون، قد يتواجهان في نهائي القرن في مونديال قطر.
ووفقا لـ"ESPN FC"، ففي حال تصدر رفاق رونالدو للمجموعة الثامنة، وتزعم رفاق ميسي المجموعة الثالثة، وفازت البرتغال والأرجنتين في المباريات الإقصائية المتبقية، فسيكون النجمان اللذان سيطرا على جائزة أفضل لاعب في العالم في السنوات الـ15 الأخيرة، على موعد مع نهائي الحلم في مونديال قطر.
وسيكون هذا النهائي مرتقبا وتاريخيا في حال حدوثه، كون هذه المباراة ستكون بنسبة كبيرة هي الأخيرة لرونالدو (37 عاما)، وميسي (35 عاما) في نهائيات كأس العالم، كما أن النجمين لم يسبق لهما التتويج بالكأس الذهبية، وستكون أمامهما فرصة لا تعوض لختام مسيرتهما الدولية بطريقة مثالية.
وقد يرغب معظم عشاق كرة القدم مشاهدة النهائي الحلم في قطر بين ميسي ورونالدو، ولكن حدوثه قد يبدو صعبا إن لم يكن مستبعدا، نظرا لتواجد منتخبات كبيرة أخرى مرشحة لبلوغ المباراة النهائية، على غرار البرازيل، حاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب العالمي (خمس مرات)، وفرنسا، حاملة لقب النسخة الأخيرة في روسيا، وإسبانيا، وألمانيا، ومنتخبات أخرى لا يستهان بها.
(روسيا اليوم)
رياضة
كأس العالم2022
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