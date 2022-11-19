قبل أقل من 24 ساعة على انطلاقه.. إليكم جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال قطر

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وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 حسب توقيت بيروت:* المجموعة الأولى:قطر - الإكوادور (ملعب البيت) -الساعة 18:00* المجموعة الأولى:السنغال - هولندا (الثمامة) - الساعة 18:00* المجموعة الثانية:إنجلترا - إيران (خليفة) - الساعة 15:00الولايات المتحدة - ويلز (أحمد بن علي) - الساعة 21:00* المجموعة الثالثة:الأرجنتين - السعودية (لوسيل) - الساعة 12:00المكسيك - بولندا (974) - الساعة 18:00* المجموعة الرابعة:الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية) ـ الساعة 15:00فرنسا - أستراليا (الجنوب) - الساعة 21:00* المجموعة الخامسة:ألمانيا - اليابان (خليفة) - الساعة 15:00إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة) - الساعة 18:00* المجموعة السادسة:المغرب - كرواتيا (البيت) - الساعة 12:00بلجيكا - كندا (أحمد بن علي) - الساعة 21:00* المجموعة السابعة:سويسرا - الكاميرون (الجنوب) -الساعة 12:00البرازيل - صربيا (لوسيل) - الساعة 21:00* المجموعة الثامنة:الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية) - الساعة 15:00البرتغال - غانا (974) - الساعة 18:00* المجموعة الأولى:قطر - السنغال (الثمامة) - الساعة 15:00هولندا - الإكوادور (خليفة) - الساعة 18:00* المجموعة الثانية:ويلز - إيران (أحمد بن علي) - الساعة 12:00إنجلترا - الولايات المتحدة (البيت) -الساعة 21:00* المجموعة الثالثة:بولندا - السعودية (المدينة التعليمية) - الساعة 15:00الأرجنتين - المكسيك (لوسيل) - الساعة 21:00* المجموعة الرابعة:تونس - أستراليا (الجنوب) - الساعة 12:00فرنسا - الدنمارك (974) - الساعة 18:00* المجموعة الخامسة:اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي) - الساعة 12:00إسبانيا - ألمانيا (البيت) - الساعة 21:00* المجموعة السادسة:بلجيكا - المغرب (الثمامة) - الساعة 15:00كرواتيا - كندا (خليفة) - الساعة 18:00* المجموعة السابعة:الكاميرون - صربيا (الجنوب) - الساعة 12:00البرازيل - سويسرا (974) - الساعة 18:00* المجموعة الثامنة:كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية) - الساعة 15:00البرتغال - الأوروغواي (لوسيل) - الساعة 21:00* المجموعة الأولى:الإكوادور - السنغال (خليفة) - الساعة 17:00هولندا - قطر (البيت) - الساعة 17:00* المجموعة الثانية:إيران - الولايات المتحدة (الثمامة) - الساعة 21:00ويلز - إنجلترا (أحمد بن علي) - الساعة 21:00* المجموعة الثالثة:بولندا - الأرجنتين (974) - الساعة 21:00السعودية - المكسيك (لوسيل) - الساعة 21:00* المجموعة الرابعة:أستراليا - الدنمارك (الجنوب) -الساعة 17:00تونس - فرنسا (المدينة التعليمية) - الساعة 17:00* المجموعة الخامسة:اليابان - إسبانيا (خليفة) - الساعة 21:00كوستاريكا - ألمانيا (البيت) - الساعة 21:00* المجموعة السادسة:كندا - المغرب (الثمامة) - الساعة 17:00كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي) - الساعة 17:00* المجموعة السابعة:صربيا - سويسرا (974) - الساعة 21:00الكاميرون - البرازيل (لوسيل) - الساعة 21:00* المجموعة الثامنة:غانا - الأوروغواي (الجنوب) - الساعة 17:00كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية) - الساعة 17:00.